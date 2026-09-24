Bulgaristan basınından flaş iddia: Abdullah Avcı, CSKA Sofya’nın gündeminde

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, 31 Ağustos 2024'te bordo-mavili ekipten ayrılmıştı. Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra A Milli Takım'da da görev yapan Avcı, bugüne kadar yabancı bir kulüp çalıştırmadı. CSKA Sofya ile anlaşması halinde kariyerindeki ilk yurt dışı kulüp deneyimini Bulgaristan'da yaşayacak.

ESKİ TAKIMINA RAKİP OLACAK

Anlaşmanın sağlanması halinde Abdullah Avcı'yı dikkat çekici bir karşılaşma bekliyor. CSKA Sofya ile Trabzonspor, 26 Kasım'da Sofya'da Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Avcı, göreve gelmesi halinde daha önce şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'a bu kez rakip takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör