Haberler Spor Haberleri Bulgaristan basınından flaş iddia: Abdullah Avcı, CSKA Sofya’nın gündeminde
Giriş Tarihi: 25.09.2026 00:10

Bulgaristan basınından flaş iddia: Abdullah Avcı, CSKA Sofya’nın gündeminde

Bulgaristan ekibi CSKA Sofya, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile görüşüyor. Bulgaristan basınında yer alan Match Telegraph kaynaklı habere göre, Hristo Yanev’in ayrılığının ardından teknik direktör arayışına giren CSKA Sofya’nın adayları arasında tecrübeli çalıştırıcı Abdullah Avcı da bulunuyor.

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Ali Can ZERAY Ali Can ZERAY
Bulgaristan basınından flaş iddia: Abdullah Avcı, CSKA Sofya’nın gündeminde
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Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Avcı, 31 Ağustos 2024'te bordo-mavili ekipten ayrılmıştı. Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra A Milli Takım'da da görev yapan Avcı, bugüne kadar yabancı bir kulüp çalıştırmadı. CSKA Sofya ile anlaşması halinde kariyerindeki ilk yurt dışı kulüp deneyimini Bulgaristan'da yaşayacak.

ESKİ TAKIMINA RAKİP OLACAK

Anlaşmanın sağlanması halinde Abdullah Avcı'yı dikkat çekici bir karşılaşma bekliyor. CSKA Sofya ile Trabzonspor, 26 Kasım'da Sofya'da Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Avcı, göreve gelmesi halinde daha önce şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'a bu kez rakip takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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Bulgaristan basınından flaş iddia: Abdullah Avcı, CSKA Sofya’nın gündeminde
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