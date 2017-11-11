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zirve yürüyüşünü sürdürdü

AA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.11.2017 12:25 Güncelleme Tarihi: 11.11.2017 12:26
Fenerbahçe Doğuş zirve yürüyüşünü sürdürdü

Rusya'nın takımı, 4'ü üst üste olmak üzere 5. galibiyetini elde ederek liderliğe yükseldi. Organizasyonda 4. kez sahadan galip ayrılan , averajla 4. sıraya çıkarken, ilk galibiyetini alan ise bir basamak atlayarak averajla 15. sırada yer aldı.

THY 'nde 6. hafta maçlarının ardından Rus ekibi , liderliğe yükseldi.

Sahasında İspanyol temsilcisi 'yı 94-67 yenen CSKA Moskova, 4'ü üst üste olmak üzere 5. galibiyetini elde etti ve averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

, konuk olduğu Alman ekibi 'i 80-57 mağlup ederek 4. kez sahadan galip ayrıldı ve averajla 4. sıraya yükseldi.

İspanya'nın takımına deplasmanda 89-85 üstünlük kuran , organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti ve bir basamak yükselerek averajla 15. sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları 14-15 Ekim, 8. hafta karşılaşmaları ise 16-17 Ekim'de oynanacak.

SONUÇLAR

CSKA Moskova (Rusya) - Valencia (İspanya): 94-67

Maccabi FOX (İsrail) - (İspanya): 90-83

AX (İtalya) - Zalgiris (Litvanya): 62-94

Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 85-89

Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya): 91-90

Brose Bamberg (Almanya) - Fenerbahçe Doğuş: 57-80

(Yunanistan) - (Yunanistan): 62-70

(İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 79-65

PUAN DURUMU

Takım O G M AS YS Av P
1 CSKA Moskova 6 5 1 529 467 62 11
2 Khimki 6 5 1 497 487 10 11
3 Real Madrid 6 4 2 520 475 45 10
4 Fenerbahçe Doğuş 6 4 2 455 411 44 10
5 Maccabi FOX 6 4 2 483 446 37 10
6 Olympiakos 6 4 2 429 425 4 10
7 Valencia 6 3 3 452 435 17 9
8 Zalgiris 6 3 3 487 479 8 9
9 Panathinaikos Superfoods 6 3 3 451 477 -26 9
10 Unicaja Malaga 6 3 3 430 457 -27 9
11 Brose Bamberg 6 3 3 444 478 -34 9
12 Barcelona Lassa 6 2 4 487 460 27 8
13 Kızılyıldız MTS 6 2 4 465 483 -18 8
14 Baskonia 6 1 5 442 482 -40 7
15 Anadolu Efes 6 1 5 458 509 -51 7
16 AX Armani Exchange Olimpia Milan 6 1 5 462 520 -58 7

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Fenerbahçe Doğuş zirve yürüyüşünü sürdürdü
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