Fenerbahçe Doğuş zirve yürüyüşünü sürdürdü

Sahasında İspanyol temsilcisi Valencia'yı 94-67 yenen CSKA Moskova, 4'ü üst üste olmak üzere 5. galibiyetini elde etti ve averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Fenerbahçe Doğuş, konuk olduğu Alman ekibi Brose Bamberg'i 80-57 mağlup ederek 4. kez sahadan galip ayrıldı ve averajla 4. sıraya yükseldi.

İspanya'nın Barcelona Lassa takımına deplasmanda 89-85 üstünlük kuran Anadolu Efes, organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti ve bir basamak yükselerek averajla 15. sırada yer aldı.

THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları 14-15 Ekim, 8. hafta karşılaşmaları ise 16-17 Ekim'de oynanacak.

SONUÇLAR

CSKA Moskova (Rusya) - Valencia (İspanya): 94-67

Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya): 90-83

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya): 62-94

Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 85-89

Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya): 91-90

Brose Bamberg (Almanya) - Fenerbahçe Doğuş: 57-80

Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 62-70

Unicaja Malaga (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 79-65

PUAN DURUMU

Takım O G M AS YS Av P 1 CSKA Moskova 6 5 1 529 467 62 11 2 Khimki 6 5 1 497 487 10 11 3 Real Madrid 6 4 2 520 475 45 10 4 Fenerbahçe Doğuş 6 4 2 455 411 44 10 5 Maccabi FOX 6 4 2 483 446 37 10 6 Olympiakos 6 4 2 429 425 4 10 7 Valencia 6 3 3 452 435 17 9 8 Zalgiris 6 3 3 487 479 8 9 9 Panathinaikos Superfoods 6 3 3 451 477 -26 9 10 Unicaja Malaga 6 3 3 430 457 -27 9 11 Brose Bamberg 6 3 3 444 478 -34 9 12 Barcelona Lassa 6 2 4 487 460 27 8 13 Kızılyıldız MTS 6 2 4 465 483 -18 8 14 Baskonia 6 1 5 442 482 -40 7 15 Anadolu Efes 6 1 5 458 509 -51 7 16 AX Armani Exchange Olimpia Milan 6 1 5 462 520 -58 7