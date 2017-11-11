Fenerbahçe Doğuş zirve yürüyüşünü sürdürdü

Sahasında İspanyol temsilcisi Valencia'yı 94-67 yenen CSKA Moskova, 4'ü üst üste olmak üzere 5. galibiyetini elde etti ve averajla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Fenerbahçe Doğuş, konuk olduğu Alman ekibi Brose Bamberg'i 80-57 mağlup ederek 4. kez sahadan galip ayrıldı ve averajla 4. sıraya yükseldi.
İspanya'nın Barcelona Lassa takımına deplasmanda 89-85 üstünlük kuran Anadolu Efes, organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti ve bir basamak yükselerek averajla 15. sırada yer aldı.
THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları 14-15 Ekim, 8. hafta karşılaşmaları ise 16-17 Ekim'de oynanacak.
SONUÇLAR
CSKA Moskova (Rusya) - Valencia (İspanya): 94-67
Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya): 90-83
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya): 62-94
Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes: 85-89
Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya): 91-90
Brose Bamberg (Almanya) - Fenerbahçe Doğuş: 57-80
Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 62-70
Unicaja Malaga (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 79-65
PUAN DURUMU
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|P
|1
|CSKA Moskova
|6
|5
|1
|529
|467
|62
|11
|2
|Khimki
|6
|5
|1
|497
|487
|10
|11
|3
|Real Madrid
|6
|4
|2
|520
|475
|45
|10
|4
|Fenerbahçe Doğuş
|6
|4
|2
|455
|411
|44
|10
|5
|Maccabi FOX
|6
|4
|2
|483
|446
|37
|10
|6
|Olympiakos
|6
|4
|2
|429
|425
|4
|10
|7
|Valencia
|6
|3
|3
|452
|435
|17
|9
|8
|Zalgiris
|6
|3
|3
|487
|479
|8
|9
|9
|Panathinaikos Superfoods
|6
|3
|3
|451
|477
|-26
|9
|10
|Unicaja Malaga
|6
|3
|3
|430
|457
|-27
|9
|11
|Brose Bamberg
|6
|3
|3
|444
|478
|-34
|9
|12
|Barcelona Lassa
|6
|2
|4
|487
|460
|27
|8
|13
|Kızılyıldız MTS
|6
|2
|4
|465
|483
|-18
|8
|14
|Baskonia
|6
|1
|5
|442
|482
|-40
|7
|15
|Anadolu Efes
|6
|1
|5
|458
|509
|-51
|7
|16
|AX Armani Exchange Olimpia Milan
|6
|1
|5
|462
|520
|-58
|7