CANLI | Fenerbahçe - Olympiakos

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Fenerbahçe Doğuş, bu akşam saat 20.45'te geçen sezon Euroleague Finali'nde mağlup ettiği Olympiakos 'u Ataşehir'de Ülker Arena'da konuk ediyor, maç beIN Sports 3'ten ve beIN Sports Haber'den şifresiz şekilde naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague'in en yüksek iki sayı (%57.40) ve en yüksek üç sayı (%43.75) yüzdesine sahip takımı olarak dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler, asist ortalamasında da 19.17 ile Euroleague genelinde ikinci sırada. Fenerbahçe Doğuş, aynı zamanda Euroleague'de potasında maç başına 69.5 sayı görüyor ve bu alanda en iyi takım olarak dikkat çekiyor.



Olympiacos, bu sezon Euroleague'de oynadığı altı maçta dört kez galip geldi. Yunan ekibi, sezona Baskonia (75-64), Unicaja Malaga (80-75), Maccabi Tel Aviv (69-68) ve Khimki (92-75) galibiyetleriyle girerken, son iki maçında Barcelona (73-51) ve Panathinaikos (70-62) takımlarına karşı kaybetti. Panahtinaikos'a karşı evinde derbi mağlubiyeti yaşayan Olympiacos'ta Strelnieks 18, Papapetrou ise 11 sayı üretti.