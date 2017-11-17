CANLI | CSKA Moskova - Fenerbahçe

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Euroleague'nin çift maç haftasında Fenerbahçe
Doğuş zorlu rakiplerle karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertliler, haftanın ilk mücadelesinde 2017 Final-Four finalinde yendiği Olympiakos
'la karşılaştı. Spanoulis'ten yoksun olan Yunan ekibi karşısında özellikle ilk yarıda fazla top kaybı yapan ve maçı uzatmaya taşıyan temsilcimiz buna rağmen evindeki ilk yenilgisini almaktan kurtulamadı.
Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos'un ardından bugün Rusya
devi CSKA Moskova
'nın konuğu. Sezona iyi bir başlangıç yapan Rus temsilcisi 7 hafta geride kalırken 6 galibiyet, 1 lider durumda bulunuyor.
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