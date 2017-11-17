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Giriş Tarihi: 17.11.2017 20:31 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 20:31
CANLI | CSKA Moskova - Fenerbahçe

Turkish Airlines Euroleague’de çarşamba günü ’a kaybeden Doğuş lider durumda bulunan ile deplasmanda karşılaşıyor.

Euroleague'nin çift maç haftasında Doğuş zorlu rakiplerle karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertliler, haftanın ilk mücadelesinde 2017 Final-Four finalinde yendiği 'la karşılaştı. Spanoulis'ten yoksun olan Yunan ekibi karşısında özellikle ilk yarıda fazla top kaybı yapan ve maçı uzatmaya taşıyan temsilcimiz buna rağmen evindeki ilk yenilgisini almaktan kurtulamadı.

Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos'un ardından bugün devi 'nın konuğu. Sezona iyi bir başlangıç yapan Rus temsilcisi 7 hafta geride kalırken 6 galibiyet, 1 lider durumda bulunuyor.

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CANLI | CSKA Moskova - Fenerbahçe
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