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, 'un ağzının payını verdi

Sosyal medyada yazdıklarıyla taraftarına küfürler savuran ve büyük tepki çeken başkanı Giannakopoulos'a 'dan ağır uyarı geldi.

Giriş Tarihi: 25.1.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 25.1.2018 09:48
Aziz Yıldırım, Dimitris Giannakopoulos'un ağzının payını verdi

Başkanı , Başkanı ile telefon görüşmesi yaptığı ve kendisine hakaret ederek, gelmemesi yönünde uyarıda bulunduğu yönünde çıkan haberlerini yalanladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün bir gazetede yer alan, Başkanımız Aziz Yıldırım'ın Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile telefon görüşmesi yaptığı ve kendisine hakaret ederek, gelmemesi yönünde uyarıda bulunduğu iddiaları yalandır. Söz konusu şahsın başkanımızı aradığı ve haberde geçen diyaloglar tamamıyla gerçek dışıdır. Bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz" denildi.

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Aziz Yıldırım, Dimitris Giannakopoulos'un ağzının payını verdi
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