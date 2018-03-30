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Babası 'yı istemedi!

, geçen sezon kadrosunda yer alan 2,04 metre boyunda ve 22 yaşındaki basketbolcu 'nın dramını konuşuyor.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 13:33
Babası Mehmet Şanlı'yı istemedi!

Basketbolcu 'nın 'ye gitmek için 'ndaki uçak şirketlerinin ofisleri önündeki bekleyişi devam ediyor. Şanlı için yurdun dört bir yanından yardımlar gelmeye başladığı öğrenildi.

Çocuk yaşta annesini kaybeden ve geçirdiği ağır psikolojik sorunlar nedeniyle basketbol yaşantısı genç yaşta sona eren 23 yaşındaki Mehmet Şanlı için Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Basketbol Federasyonu (TBF) harekete geçti. Yetkililer, Şanlı'nın babasıyla irtibata geçti. Babanın, 'Ben ilgilenmiyorum' dediği ileri sürüldü.

Genç basketbolcu için yurdun dört bir yanından yardım geliyor. Yardımseverlerin gönderdiği yardım kolilerinin yakın bir zamanda genç basketbolcuya teslim edileceği öğrenildi. Şanlı'nın ABD'ye gitmek için uçak şirketlerinin ofisi önündeki bekleyişi de devam ediyor.

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