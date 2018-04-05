Canlı | Fenerbahçe Doğuş, Malaga karşısında

Fenerbahçe Doğuş, THY Afvrupa Ligi'nde normal sezonun son karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk ediyor. Bu sezon ligde oynadığı 29 maçta 21 galibiyet alana ve normal sezonu CSKA Moskova'nın ardından 2. sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Doğuş'ta hedef galibiyet. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 68-67 kaybetmişti. Karşılaşmayı Hırvat Sreten Radovic, Polonyalı Piotr Pastusiak ve İsrailli David Romano yönetiyor.

FENERBAHÇE DOĞUŞ - UNICAJA MALAGA (İLK YARI OYNANIYOR)

Fenerbahçe Doğuş 14-22 Unicaja Malaga (1. Periyot Sonucu)

THY Avrupa Ligi'nde bu hafta oynanacak karşılaşmaların neticesinde Fenerbahçe Doğuş'un play-off'taki rakibi belli olacak. Sarı lacivertlilerin play-off'ta rakibi Zalgiris Kaunas, Baskonia veya Khimki olacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLUYOR