ULEB Avrupa Kupası final serisi 2. maçında Darüşşafaka, Lokomotiv Kuban ile karşılaşıyor. Temsilcimiz, galip gelmesi halinde Galatasaray Odeabank'tan sonra ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan 2. Türk takımı olacak ve önümüzdeki sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alma hakkı kazanacak.

DARÜŞŞAFAKA - LOKOMOTİV KUBAN (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

Darüşşafaka 21 - 17 Lokomotiv Kuban (1. periyot sonucu)

Darüşşafaka 39 - 33 Lokomotiv Kuban (İlk yarı sonucu)

Karşılaşmayı Lokomotiv Kuban'ın kazanması halinde ise serinin 3. maçı 16 Nisan Pazartesi günü Rusya'da oynanacak.



İlk maçta, Scottie Wilbekin'in bitime 6 saniye kala bulduğu 3 sayı isabetiyle karşılaşmayı uzatmaya götüren Darüşşafaka 81-78'lik skorla galip gelmiş ve seride 1-0 öne geçmişti

İSTATİSTİK BİLGİLERİ

Bu sezon savunmalarıyla ön plana çıkan iki takım, ilk karşılaşmanın normal süresinde birbirlerine 72 sayı atma izni vermişti. Darüşşafaka, sezon boyunca rakiplerinden ortalama 71.5 sayı yerken Lokomotiv Kuban'da bu rakam 69.2.

Sezon boyunca maç başına 37.3 ribaund ortalaması yakalayan Darüşşafaka, bu alanda 36.9'luk ortalamayla oynayan Lokomotiv Kuban'ın, ilk maçta 19 hücum ribaundu almasına engel olamamıştı.