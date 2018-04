Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59'luk skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu.

Karşılaşmaya iki takım da savunmayı iyi kontrol ederek başlarken, ilk 4 dakika 4-4 eşitlikle geçildi. Daha sonra Wilbekin ve Sant-Ross ile art arda üçlükler bulan Darüşşafaka, 10-9 öne geçti. Son bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken, Daçka Wilbekin'in son saniye atıştan bulduğu basketle periyodu 21-17 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Wilbekin üst üste 6 sayı ile farkı açan Darüşşafaka, skoru 27-21'e getirdi. Hücumda toparlanan Kuban, Qvale'in art arda bulduğu 4 sayıyla 27-25 yaptı. Kulagin ve Qvale, sayılar bulmaya devam eden Rus ekibi, periyodun bitimine 46 saniye skoru 33-33'e getirdi. Son anlarda Wilbekin ve Kartal ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulan Daçka, devreye 39-33 önde girdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DARÜŞŞAFAKA’YA TEBRİK

Üçüncü periyoda savunmada rakibini durdurarak başlayan Darüşşafaka, hücumda Johnson, Furkan ve Cummings'in basketleri farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Daha sonra Lokomotiv Kuban, Ragland'un basketleri ile farkı kapatmaya çalışsa da Daçka, Wilbekin'in basketleri ile periyodu 55-45 üstün tamamladı.

Son periyotta iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlandı. Üst üste Babb ve Collins ile basketler bulan Kuban farkı 5'e indirdi: 58-53. Kuban'ın geri dönmesine izin vermeyen Darüşşafaka, parkeden skorla 67-59'luk skorla galip ayrıldı ve Eurocup'ta şampiyon oldu.

Karşılaşmanın en skoreri Darüşşafaka'da 28 sayı ile yıldızlaşan Wilbekin oldu. Kuban'da ise Ragland 18 sayı ile takımına katkıda bulundu.

MVP SCOTTİE WİLBEKİN

Eurocup Finalleri en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka'nın başarılı oyuncusu Scottie Wilbekin seçildi.



Darüşşafaka, Eurocup Final serisinde iki maçta da Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı. Eurocup Finallerinin MVP'si de Daçka'dan oldu. Darüşşafaka'nın kupaya uzanmasında büyük emeği olan Scottie Wilbekin, finallerin MVP'si seçildi. Wilbekin, müsabakada 33 dakika süre aldı ve 28 sayı, 2 top çalma ve 1 asist ile mücadele etti.

DAÇKA ÖNÜMÜZDEKİ SEZON THY AVRUPA LİGİ'NDE

Darüşşafaka, Eurocup Finali'nde Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı iki karşılaşmada da mağlup ederek, kupayı müzesine götürdü. Daçka, böylece önümüzdeki sezon THY Euroleague'de yer almaya da hak kazandı. Çünkü Eurocup'ta şampiyonluk yaşayan ekipler, bir sonraki sezon THY Euroleague'de direkt yer alma hakkı kazanıyor. Gelecek sezon THY Euroleague'de Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Darüşşafaka da yer alacak.

ŞAMPİYON, KUPASINI KALDIRDI

İlk kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden yeşil-siyahlılara, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupası verildi. Darüşşafaka oyuncuları ile teknik heyetine, madalyalarını Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu ile Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan takdim etti. Bertomeu, ardından ULEB Avrupa Kupası'nı takım kaptanı Furkan Aldemir'e verdi.

Furkan Aldemir, Wilbekin ve Doğuş Özdemiroğlu, kupayı beraber havaya kaldırdı. Kupa töreninin ardından saha ortasında basın mensuplarına poz veren yeşil-siyahlı oyuncular ve teknik heyet, Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Ayrıca ULEB Avrupa Kupası final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Darüşşafaka'nın ABD'li basketbolcusu Scottie Wilbekin seçildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Wilbekin ödülünü aldı.



Salon: Volkswagen

Hakemler: Miguel Perez Perez xx, Matej Boltauzer xx, Mehdi Difallah xx

Darüşşafaka: Kidd xx 2, Wilbekin xxxx 28, Kartal xx 3, Muhammed x 3, Cummings xx 10, Okben x, Doğuş x, Furkan Aldemir xx 3, Howard Sant-Ross xx 8, JaJuan Johnson xx 8, Eric xx 2

Başantrenör: Davit Blatt

Lokomotiv Kuban: Collins xx 8, Antipov x 2, Ragland xxx 18, Baburin x, Lacey xx 5, Ivley x, Ilnitskıy x, Khvostos x, Elegar x 2, Babb x 3, Kulagin xx 8, Qvale xx 12

Başantrenör: Sasa Obradovic

DARÜŞŞAFAKA 67-59 LOKOMOTİV KUBAN (MAÇ SONUCU)

Darüşşafaka 21-17 Lokomotiv Kuban (1. Periyot Sonucu)

Darüşşafaka 39-33 Lokomotiv Kuban (İlk Yarı Sonucu)

Darüşşafaka 55-45 Lokomotiv Kuban (3. Periyot Sonucu)