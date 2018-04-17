NBA G-Lig'de maaşlar artıyor

NBA G-Lig yönetimi yaptığı açıklamada oyuncuların bundan sonra aylık sabit 7.000 dolardan 5 aylık sezon için toplamda 35 bin Dolar maaş alabileceklerini açıkladı.

Oyuncuların, NBA takımları tarafından çağrılmaları ve bazı başka durumlarda bonuslar alabileceği belirtildi. Bu hamlenin ardından lise bittikten sonra kolej yerine doğrudan G-Lig'i tercih edecek oyuncu sayısında artış meydana gelmesi bekleniyor. Eski düzenlemede G-Lig oyuncularının alabileceği en yüksek maaş bir sezon için 26 bin Dolar'dı.

Halihazırda NBA'de 30 takım bulunurken G-Lig'de 28 takım yer alıyor. NBA ile Oyuncular Birliği arasında imzalanan son toplu iş sözleşmesi uyarınca G-Lig oyuncularına NBA takımlarıyla çift yönlü kontrat imzalama hakkı getirilmişti. Öte yandan G-Lig takımları, oyuncularına ev ve sigorta hizmeti vermeye de başlamıştı. G-Lig'deki takım sayısının 30'a yükselmesinin ardından maaş tavanında daha büyük bir artışa gidilmesi bekleniyor.

NCAA'de forma giyen kolej öğrencilerinin maaş almalarının yasak olması sebebiyle liseden mezun olan öğrencilerin doğrudan G-Lig'e gitmeleri Amerikan medyasının en önemli gündem maddelerinden biri. NBA kuralları gereği liseden mezun olan ve 19 yaşına basmamış oyuncuların NBA Draftı'na girmeleri yasak.

Geçtiğimiz haftalarda lise seviyesinin önemli onurlarından biri olan All-American kadrosuna seçilmeyi başaran Darius Bazley, NCAA'e gitmek yerine doğrudan G-Lig'e gideceğini açıklamış ve All-American takımına seçilip doğrudan G-Lig'e giden ilk oyuncu olmuştu.