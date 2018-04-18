CANLI | Reyer Venezia - Galatasaray

FIBA EuroCup Kadınlar final turu rövanş maçında Galatasaray, İtalya temsilcisi Reyer Venezia ile karşılaşıyor.

REYER VENEZIA - GALATASARAY (İLK YARI SONUCU)

Reyer Venezia 16-20 Galatasaray (1. periyot sonucu)

Reyer Venezia 38-34 Galatasaray (İlk yarı sonucu)

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, FIBA Kadınlar EuroLeague A Grubu'nda altı galibiyet ve sekiz yenilgi alarak turnuvadan elendi ve yoluna FIBA Kadınlar EuroCup'ta devam etti. Sarı kırmızılı ekip; SPAR Citylift Girona ile eşleşirken ilk maçta rakibine 62-65 mağlup oldu. İkinci maçta ise 67-72 galip gelerek yarı finale yükseldi ve Perfumerias Avenida ile eşleşti. Galatasaray Avenida önünde 69-62'lik sonucun rövanşında 57-55 kaybetse de finale yükselen taraf olmuştu.

11 Nisan Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta rakibini 90-68'lik skorla mağlup eden Galatasaray için en fazla 21 farklı bir mağlubiyet veya alınacak herhangi bir galibiyet şampiyonluk anlamına geliyor.

TSİ 21.00'da başlayan karşılaşmayı Letonyalı Andris Aunkrogers, Polonyalı Janusz Calik ve Slovenyalı Boris Krejic yönetiyor.