Galatasaray FIBA EuroCup şampiyonu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanşında İtalyan ekibi Reyer'e 72-65 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 22 sayılık avantajla şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da yapılan ilk maçta 90-68 yendiği Reyer ile İtalya'nın Venedik kentinde karşılaştı.

Çekişmeli başlayan maçta Galatasaray, ilk 4 dakikayı 8-5 önde geçti. Galatasaray'ın Işıl Alben, Dubljevic ve Petronyte ile bulduğu sayılara 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle cevap veren Reyer, 8. dakikada öne geçti: 15-14. Kalan bölümde Reyer'in yaptığı hataları iyi değerlendirerek Petronyte ve Davis ile sayılar bulan Galatasaray, ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.

Reyer, ikinci periyodun başında yakaladığı 10-0'lık seriyle öne geçerek 12. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 26-20. Birçok top kaybı yapan sarı-kırmızılılar karşısında Reyer, Williams, Walker ve Bestagno'nun kazandırdığı sayılarla 16. dakikayı 32-26 önde geçti. Ardından Galatasaray Petronyte'nin savunmada ve hücumda sergilediği etkili performansla farkı azaltsa da Ruzickova ile boyalı alandan sayılar bulan Reyer, soyunma odasına 38-34 önde gitti.

İkinci yarının başında basit top kayıpları yapan Galatasaray karşısında De Pretto ile etkili olan Reyer, 23. dakikayı 44-36 önde geçti. Reyer, Williams'ın pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste attığı basketlerle 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-43. Galatasaray, Davis'in arka arkaya attığı sayılarla çeyreğin bitimine 58 saniye kala farkı 4'e düşürdü: 56-52. Reyer, final periyoduna 58-52 üstün girdi.

Dördüncü periyodun ilk bölümünde Williams, Dotto ve Walker ile basketler bulan Reyer, 34. dakikada 12 sayılık fark yakaladı: 66-54. Kalan bölümde farkı düşüren Galatasaray, karşılaşmadan 72-65 mağlup ayrılmasına karşın ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla FIBA Avrupa Kupası'nın sahibi oldu.

Salon: Palasport Taliercio

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Janusz Calik (Polonya), Boris Krejic (Slovenya)

Reyer: Williams 16, Carangelo, De Pretto 9, Ruzickova 12, Little 8, Kacerik, Micovic, Walker 11, Dotto 4, Bestagno 12

Galatasaray: Epoupa 4, Işıl Alben 8, Quigley 5, Dubljevic 8, Petronyte 19, Kobryn, Davis 21, Tuğba Taşcı

1. Periyot: 16-20

Devre: 38-34

3. Periyot: 58-52