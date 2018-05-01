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maçı incelemeye alındı

Rus ekibi Moskova, CSKA ile oynadıkları play-off mücadelesi sonrası yaptıkları şikayetin EuroLeague tarafından inceleneceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 14:33
Khimki - CSKA Moskova maçı incelemeye alındı

Moskova'nın resmi sitesinden duyurduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

", kulübümüz tarafından yapılan resmi şikayete bir cevap verdi ve bugün gönderilen mektupta CSKA ile oynanan dördüncü maçın son saniyelerinde yaşananlarla ilgili durumun inceleneceği belirtildi. EuroLeague, bizden hakem masasında bulunan tüm görevlilerin yazılı raporları ile değişiklik yapılması beklenen oyuncumuz Tyler Honeycutt'ın da yazılı ifadesini göndermemizi istedi.

Bu raporda söz konusu kişilerin Will Clyburn'ün 20.7 saniye kala Anthony Gill'e yaptığı faulden başlayarak 5.7 saniye kala Stefan Markovic'in topu oyuna soktuğu ana kadar yaşananlar hakkındaki ifadeleri yer alacak."

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Khimki - CSKA Moskova maçı incelemeye alındı
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