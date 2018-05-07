Final Four öncesi Fenerbahçe'den iddialı açıklamalar

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Doğuş'ta Basketbol Şubesi'nden Sorumlu Asbaşkan Ozan Balaban, Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, oyuncu Gigi Datome ve Genel Menajer Maurizio Gherardini, Fenerbahçe'nin Final-Four'da favorilerden birisi olarak gösterilmesinin çok doğal olduğunu ifade etti. Genel Menajer Gherardini, heyecanlı olduklarını söyleyerek, "4 yılda 4. kez Final Four'a kalmak çok önemli. Sezonun son aktivitesine kalabilmek yılın çok iyi geçtiğini gösteriyor. İlk sene Sindirella, ikinci sene Prenses, üçüncü sene Kraliçe ve bu sene de Ana Kraliçe olarak katılıyoruz Final Four'a. Kelimelere dökmek kolay değil ama kimya oluşturmaya çalıştık. Koç ile sahada, kulüp ve yönetime saha dışında bir kimya oturttuk. İçeride birbirimizi bağlayan önemli bağlar var. Final-Four'a kalmak her zaman çok özeldir. Her senenin çok özel anlamları var benim için. Fenerbahçe'nin ilk Final-Four'u önemliydi. Berlin'de finale çıkıp kaybettik ve 3. seferde kazandık. Hepsinin önemleri var. İlk Final-Four'um 1992 yılındaydı. Sindirella takımım Benetton'du ve son topta kaybettik. 25 yıl önceki bu durumda kupaya dokunurken kaybetmek istemiyorum ama böyle olmuyor. Önemli olan kaç kez gittiğiniz değil, tutkunun devam etmesi" açıklamalarında bulundu.



MELİH MAHMUTOĞLU : "İNŞALLAH KUPAYI KALDIRACAĞIZ"

Arka arkaya 4. kez Final-Four'da olmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getiren sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Bundan sonraki hedefimiz arka arkaya Euroleague'i kazanmak olacak. Mağlup olduğumuz maçlar oldu ancak ne kadar karakterli ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. En iyi şekilde hazırlanıyoruz ve inşallah kupayı kaldırarak döneriz" dedi.

Final-Four'a kalmanın kendisi için çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Mahmutoğlu, "Benim için çok özel hisler. Fenerbahçe'de 5. senem ve 3 senedir kaptanlık yapıyorum. Arka arkaya kupalar kaldırmak nasip oldu. İnşallah uzun seneler hizmet ederim. Fenerbahçe formasının ağırlığının farkındayım. En iyisini vermeye çalışıyorum ve hayatım boyunca da böyle olacak. Euroleague şampiyonlukları konuşuluyor. Arka arkaya kazanmamız gerekiyor. Takım buna çok hazır ve biz hala açız, şampiyon olmamış gibi hazırlanıyoruz. İnşallah kimsede sakatlık olmaz. Umarım formamızı en iyi şekilde temsil ederiz" şeklinde konuştu.

Takımın önemli oyuncusu Datome de çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Her sene Final-Four'da olmak çok önemli. Ama asla yeterli değil ve bu başarıları tekrar etmek için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

Sakallarını kesip kesmeyeceği sorulan Datome, "Bütün gazeteciler bana sakalımla ilgili soru soruyor. Geçen sene Pero Antic'le olan bir iddiaydı bu. Bu sene böyle bir şey yok" cevabını verdi.

OBRADOVİC: "ŞU ANA KADAR DOĞRU HAMLELER YAPTIK"

Final-Four'a tekrar katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ve bu nedenle oyuncularına teşekkür ettiğini söyleyen Başantrenör Zeljko Obradovic, "Geçen yıl takımımızdan ayrılanlar oldu. Bogdanovic, Udoh ve Antic bizim için çok önemli oyunculardı. Bu yüzden başkanımız, sponsorumuz, Ozan Bey ve Mauricio Bey'le neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Şu ana kadar yaptığımız hamlelerin de doğru olduğunu görüyorum. Tekrar Final-Four'a kaldık. Oyuncuların güzel işiyle buradayız. Bizim işimizde motivasyon çok önemli. Bunu anlayan oyuncuların olması çok özel. Her rakibin ekstra motivasyonla oynayacağını biliyoruz çünkü biz son şampiyonuz. Zalgiris çok iyi tanıdığımız kaliteli bir takım. Hocaları Jasikevicius. Ne zaman ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bütün verilerle şu anda sadece Zalgiris maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

" FENERBAHÇE 'NİN DAHA ÖNCE BU KUPAYI KAZANMASI GEREKİRDİ"

Taraftarların aylar öncesinden Belgrad'a gitmek için hazırlık yaptığını söyleyen Obradovic, "Aylar öncesinden taraftarların Belgrad'a gitmeye hazır olduğunu biliyorum. O yüzden çok sayıda Fenerbahçe taraftarı bekliyoruz. Daha Final-Four'a kalmadan bize olan güvenlerini gösterdiler. Zalgiris başkanıyla görüştüm ve oradan da çok taraftar gelecek. Aynı şekilde diğer takımlar da ciddi taraftar getirecek. Bildiğim kadarıyla birçok Sırp arkadaşım salonda olacak ve Fenerbahçe'yi destekleyecek. Taraftarımızın bizi destekleyeceğini biliyorum ve bunu bilmek çok güzel. Bazen farklı şekilde oynayabiliyorsunuz ama motivasyon hep aynı olmalı" dedi.

Fenerbahçe gibi bir takımın 1 kez bu kupayı kazanmasının üzücü olduğunu belirten Obradovic, "Fenerbahçe gibi bir takım şu ana kadar nasıl böyle bir şeyi başaramadı. İlkler hep ilktir. Bu seviyeye gelmek için çok çalışıyoruz ve en gurur verici nokta, her yerde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğu biliniyor" açıklamasını yaptı.

"100'DEN FAZLA OYUNCUM ANTRENÖRLÜK YAPIYOR"

Final-Four'da 2 eski oyuncusunun ve 1 yardımcı antrenörünün Fenerbahçe'ye karşı rakip olacağının hatırlatılması üzerine de Obradovic, şunları söyledi:

"Onlar için çok mutluyum. Basketbolu ne kadar sevdiklerini ve ne kadar çok çalıştıklarını biliyorum. Tebrik ediyorum Final-Four'a kaldıkları için. Şu anda 100'den fazla eski oyuncum antrenörlük yapıyor ve bu da ne kadar yaşlı olduğumu gösteriyor. Bu nedenle yeni bir koç çıkana kadar beklemem gerekiyor."

İlk günkü heyecanla sahada olacağını da hatırlatan başarılı çalıştırıcı, "1991'deki ilk Final-Four'um çok önemliydi. Bençteki oyuncular 22 yaş altıydı. Rakiplerimiz Juventus, Milano ile Estudiantes'ti ve bize kimse şans vermiyordu. Ancak basketbolda her şey mümkün. Yaşadığım tecrübelere bakınca herkesin şansının eşit olduğunu görüyorum. Datome'nin de antrenör olma ihtimali var ve bence çok iyi bir koç olabilir. Basketbolu çok iyi anlıyor ve hızlı düşünüyor. Ama tabii Datome belki hayatında başka şeyler yapmak ister. O karar verecek" diyerek sözlerini tamamladı.

OZAN BALABAN: " FENERBAHÇE 'NİN HEDEFİ HER ZAMAN FİNAL-FOUR "

Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, şu andaki durumun 20 yıllık proje olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün basketbol şubesi buradaysa, bu 20 yıllık tecrübe ve projenin sonu. Aliço anlatıyor ve eskiden ilk kim duş alacakmış diye kavga çıkıyormuş. Belli bir sıcak su varmış ve 1 kişi duş alınca bitiyormuş. O günlerden bugünlere geldik. Aziz Yıldırım, 2 yıl önce takımın hedefini koymuştu. Sponsorluklar çok önemli ve böyle olduğu zaman çıtayı yükseltiyorsunuz. Bugün buradaysak, Ülker Grubu'na teşekkür ederiz. Bunun yanında Doğuş Grubu ve QNB Grubu, inanarak bize sponsor oldular. Ben Türk Bayrağı taşıyan her kulüp için sponsorların basketbola yönelmesi için davet ediyorum. Bizim sponsorumuzla bir sıkıntımız yok. Fenerbahçe sponsoru olsun ya da olmasın her zaman Final-Four'da olmayı hedefleyecek."

"2 PATRONUM VAR"

Fenerbahçe'nin futbolda da çok tecrübeli bir ekibe sahip olduğunu dile getiren Balaban, "Buradaki tecrübe futbolda da var. Ben hocasından başkana kadar futbol takımının iyi yönetildiğini düşünüyorum. Futbolda bazen talihsizlikler daha fazla oluyor. Avrupa'da ilk 10 kulübün arasına çıkmanız daha zor. 2 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'nin 2 Milyar borsa değeri varken, Sevilla derecesinde bir kadro değeri varken, 3 Temmuz süreci yaşandı. Futbol şubesinin de çok iyi yönetildiğini düşünüyorum. Benim burada 2 patronum var. Birisi Aziz Yıldırım, diğeri Obradovic. Biz sadece işleri nasıl kolay hale getirebiliriz diye çalışıyoruz" dedi.

Konuşmalarında ardından fotoğraf çekimiyle basın toplantısı tamamlandı.