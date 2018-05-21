Zeljko Obradovic: 2 yıl daha sözleşmem var ama hayat ne getirir, bilemem

THY Avrupa Ligi finalinde Real Madrid'e 85-80 yenilerek Avrupa ikincisi olan sarı lacivertlilerin Sırp antrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'i tebrik eden Obradovic, "Çok zorluk yaşadılar sezon boyunca. Bize ne kadar iyi bir takım olduklarını gösterdiler. Bugün kazanmayı hak ettiler. Oyuncularımla da gurur duyuyorum. Bir kez daha final oynadık ve taraftarımız da büyük destek oldu. Taraftarımız, başarılarımızın büyük bir parçası" ifadelerini kullandı.

Savunma anlamında istediklerini yapamadıklarını aktaran tecrübeli antrenör, "Çok kolay şutlar kaçırdık, özellikle de pota altında. Maçın son anına kadar savaştık. Oyuncularımın şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gördüm. Bazı oyuncularım için de iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. İlk yarıda 3-4 pozisyonda kötü reaksiyon gösterdik. İkinci yarıda ise özellikle Real Madridli oyuncular çok rahat boyalı alana girdi. Uzunların faul problemi nedeniyle Melli'yi 5 numara oynatmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

Obradovic ayrıca mağlubiyetin en büyük nedenlerinden birinin de hücum ribaundu vermelerinin olduğunu vurgulayarak, "Hücum ribaundunu vermeseydik kaçan serbest atışta belki de maçı uzatmaya götürüp kazanabilirdik. Hücum ribaundlarını fazla vermemiz mağlubiyetteki sebeplerden biriydi" dedi.

Sarı lacivertli çalıştırıcı, "Seneye Fenerbahçe'de misiniz" şeklindeki soruya ise "2 yıl daha sözleşmem var ama hayat ne getirir, bilemem. Şu an ligde şampiyon unvanımızı korumamız lazım. Deneyimim bana şunu gösteriyor ki, Dörtlü Final'den sonra lige dönmek çok zor oluyor" yanıtını verdi.