Son dakika: İsmet Badem vefat etti

Basketbol dünyasının sevilen isimlerinden, bir nesle basketbolu sevdiren İsmet Badem hayatını kaybetti. İsmet Badem'in Çanakkale'nin Çan ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Badem'in vefat haberini oğlu Burçin Badem sosyal medya hesabından "Maalesef Babam İsmet Badem'i Kaybettik! Babam İsmet Badem'i yaklaşık 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız." sözleriyle duyurdu.

İSMET BADEM KİMDİR?

1972-1973 yıllarında Samsunspor Basketbol takımında yıldızı parladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Basketbolu bıraktıktan sonra çeşitli dergilerde, Murat Murathanoğlu'nun sunduğu canlı tv programlarında yorumculuk yapan İsmet Badem üç kitap yazmıştır. Dünyada ilk kez tüm içeriği basketbol olan 12 sayfalık Fanatik Basket Gazetesi'ni çıkardı. Fanatik Basket tam 13 sene yayın hayatında kaldı.