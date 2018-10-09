EuroLeague maçları hangi kanalda yayınlanacak? 2018-2019 | Bu sezon EuroLeague maçları ne zaman saat kaçta olacak?

EuroLeague'de hasret sona eriyor. Avrupa basketbolunun bir numaralı kupası Euroleague 11 Ekim tarihinde oynanacak maçlarla resmen başlıyor. Ülkemizi bu sezon Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen temsil edecek. İlk maçlarda Fenerbahçe, Gran Canaria'yı konuk ederken Anadolu Efes Bayern Münih, Darüşşafaka Tekfen ise Real Madrid deplasmanına gidecek. Peki, EuroLeague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
2018-2019 sezonu EuroLeague maçları beIN SPORTS üzerinden canlı yayınlanacak.
EUROLEAGUE 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI
11 Ekim - CSKA Moskova - Barcelona Lassa
11 Ekim - Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv
11 Ekim - Bayern - Anadolu Efes
11 Ekim - Real Madrid - Darüşşafaka
12 Ekim - Buducnost VOLI - Olimpia Milano
12 Ekim - Khimki - Olympiacos
12 Ekim - Zalgiris - Baskonia
12 Ekim - Fenerbahçe - Gran Canaria