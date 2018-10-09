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maçları hangi kanalda yayınlanacak? | Bu sezon ne zaman saat kaçta olacak?

Avrupa basketbolunun bir numaralı kupası olan heyecanı başlıyor. İki sene önce EuroLeague Şampiyonu olan ve geçtiğimiz yıl da finalde şampiyonluğu kaybeden temsilcimiz 'nin yanı sıra ve Tekfen de ülkemizi bu yıl temsil edecek. Ülkemizdeki birçok basketbol sever de ' hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, EuroLeague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Sizler için hazırladığımız haberimizden bu sorulara cevap bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.10.2018 13:35
EuroLeague maçları hangi kanalda yayınlanacak? 2018-2019 | Bu sezon EuroLeague maçları ne zaman saat kaçta olacak?

'de hasret sona eriyor. Avrupa basketbolunun bir numaralı kupası Euroleague 11 Ekim tarihinde oynanacak maçlarla resmen başlıyor. Ülkemizi bu sezon , ve Tekfen temsil edecek. İlk maçlarda Fenerbahçe, Gran Canaria'yı konuk ederken Anadolu Efes Bayern Münih, Darüşşafaka Tekfen ise Real Madrid deplasmanına gidecek. Peki, ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA 2018-2019

sezonu EuroLeague maçları beIN SPORTS üzerinden canlı yayınlanacak.

EUROLEAGUE 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

11 Ekim - CSKA Moskova - Barcelona Lassa

11 Ekim - Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv

11 Ekim - Bayern - Anadolu Efes

11 Ekim - Real Madrid - Darüşşafaka

12 Ekim - Buducnost VOLI - Olimpia Milano

12 Ekim - Khimki - Olympiacos

12 Ekim - Zalgiris - Baskonia

12 Ekim - Fenerbahçe - Gran Canaria

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