EuroLeague maçları hangi kanalda yayınlanacak? 2018-2019 | Bu sezon EuroLeague maçları ne zaman saat kaçta olacak?

EuroLeague'de hasret sona eriyor. Avrupa basketbolunun bir numaralı kupası Euroleague 11 Ekim tarihinde oynanacak maçlarla resmen başlıyor. Ülkemizi bu sezon Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Tekfen temsil edecek. İlk maçlarda Fenerbahçe, Gran Canaria'yı konuk ederken Anadolu Efes Bayern Münih, Darüşşafaka Tekfen ise Real Madrid deplasmanına gidecek. Peki, EuroLeague maçları ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA 2018-2019

2018-2019 sezonu EuroLeague maçları beIN SPORTS üzerinden canlı yayınlanacak.

EUROLEAGUE 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI

11 Ekim - CSKA Moskova - Barcelona Lassa

11 Ekim - Panathinaikos - Maccabi Tel Aviv

11 Ekim - Bayern - Anadolu Efes

11 Ekim - Real Madrid - Darüşşafaka

12 Ekim - Buducnost VOLI - Olimpia Milano

12 Ekim - Khimki - Olympiacos

12 Ekim - Zalgiris - Baskonia

12 Ekim - Fenerbahçe - Gran Canaria