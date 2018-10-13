Fenerbahçe'den THY Avrupa Ligi'ne farklı başlangıç

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria'yı 97-72 yendi.

Karşılaşmaya boyalı alanı iyi savunarak başlayan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu ve Melli'nin pota altından ürettiği sayılarla 5. dakikayı 10-2 üstün geçti. Farkı 6. dakikada farkı çift hanelere (13-2) taşıyan sarı-lacivertli ekip, Kalinic'in sayılarıyla ilk çeyreği 22-10 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda iyi başlayan Fenerbahçe, Vesely'nin arka arkaya bulduğu sayılarla 11. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 28-14. Çabuk toparlanan Herbalife Gran Canaria, Evans'ın etkili oyunuyla 15. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 30-22. Kalinic ve Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayılarla hücumda ritmini bulan sarı-lacivertli ekip, serbest atışlardan bulduğu sayılarla farkı açtı ve soyunma odasına 47-35 üstün gitti.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Herbalife Gran Canaria, Pasecniks'in pota altından kaydettiği sayılarla 6-0'lık seri yakaladı 22. dakikada farkı yeniden tek haneleri indirdi: 50-41. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-lacivertli ekip, Datome'nin iç ve dış atışlardan ürettiği basketlerle 24. dakikada farkı 16 sayıya (59-43) taşıdı. Sinan Güler'in sayılarıyla skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 75-58 önde girdi.

Son çeyreğe Ennis ve Lauvergne'nin boyalı alandan Guduric'in dış atıştan kaydettiği sayılarla 7-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 32. dakikada farkı 24 sayıya çıkardı: 82-58. Çeyreğin kalan bölümünde rahat bir oyun sergilen Fenerbahçe, sahadan 97-72 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Christos Christodoulou (Yunanistan), Carmelo Paternico (İtalya), Fernando Rocha (Portekiz)

FENERBAHÇE: Sloukas 8, Guduric 8, Datome 12, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 2, Ennis 5, Kalinic 16, Vesely 19, Sinan Güler 7, Lauvergne 12

HERBALİFE GRAN CANARİA: Hannah 7, Strawberry 8, Rabaseda 3, Baez 2, Pasecniks 12, Oliver 7, Balvin 4, Pauli 7, Evans 13, Fischer, Tillie 9, Eriksson

1. PERİYOT: 22-10

DEVRE: 47-35

3. PERİYOT: 75-58

BEŞ FAULLE OYUNDAN ÇIKAN: 38.46 Melli (Fenerbahçe)