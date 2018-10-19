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THY 'nde 3'te 3 peşinde

THY 'nde ülkemizi temsil eden , Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 20:31 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 20:37
Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde 3'te 3 peşinde

THY 'nde 2'de 2 yapan yapan Obradoviç'in öğrencileri bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna sahip olmak istiyor. Karşılaşma 20.45'te başlıyor.

, THY Euroleague'de normal sezonun 3. maçında bu akşam Litvanya'da Zalgiris'e konuk oluyor.

Geçen sezonun ikincisi Fenerbahçe ve üçüncüsü Zalgiris'i karşı karşıya getirecek karşılaşma Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da karşı karş��ya geliyor. Ligdeki ilk 2 maçını kazanan sarı-lacivertliler, averajla lider durumda bulunuyor. İlk iki maçında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria ve Rusya temsilcisi Khimki'yi rahat geçen Fenerbahçe, Litvanya'da da galibiyet peşinde.

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Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde 3'te 3 peşinde
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