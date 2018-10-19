Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde 3'te 3 peşinde

THY Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan yapan Obradoviç'in öğrencileri bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna sahip olmak istiyor. Karşılaşma 20.45'te başlıyor.

Fenerbahçe, THY Euroleague'de normal sezonun 3. maçında bu akşam Litvanya'da Zalgiris'e konuk oluyor.

Geçen sezonun ikincisi Fenerbahçe ve üçüncüsü Zalgiris'i karşı karşıya getirecek karşılaşma Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da karşı karş��ya geliyor. Ligdeki ilk 2 maçını kazanan sarı-lacivertliler, averajla lider durumda bulunuyor. İlk iki maçında sahasında İspanyol ekibi Herbalife Gran Canaria ve Rusya temsilcisi Khimki'yi rahat geçen Fenerbahçe, Litvanya'da da galibiyet peşinde.