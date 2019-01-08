CANLI | Khimki - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Khimki'ye konuk oluyor. TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak karşılaşmayı Juan Carlos Garcia-Sreten Radovic-Piotr Pastusiak hakem üçlüsü yönetecek.

KHIMKI - FENERBAHÇE BEKO

16 maçta aldığı 15 galibiyetle THY Avrupa Ligi'nin zirvesinde bulunan ve son 12 maçından galibiyetle ayrılan temsilcimizde Jan Vesely 14.9 sayı, 5.5 ribaund, 2.7 asist ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla oynuyor. 28 yaşındaki yıldız THY Avrupa Ligi'nde Aralık ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Temsilcimizde 11.5 sayı, 4.9 asist ortalamalarıyla oynayan Kostas Sloukas ve 10.1 sayı ortalaması yakalayan Luigi Datome dikkat çeken diğer isimler.

THY Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon 21.4 sayı ortalamasıyla normal sezonun sayı kralı olan Rus yıldız Alexey Shved bu sezon da oynadığı 9 normal sezon maçında 25.3 sayı ortalaması yakaladı. Shved, bu alanda en yakın rakibi olan Mike James'e (19.3) büyük bir fark atarak zirvede yer alıyor. 16 maçta aldığı 10 galibiyetle 12. sırada bulunan Khimki, sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen yıldız oyuncudan Fenerbahçe Beko karşısında da faydalanamayacak. Öte yandan, bir zamanlar ülkemizde Yeşilgiresun Belediyespor forması giyen Anthony Gill'in oynayıp oynamayacağı şüpheli.

Son 3 maçının 2'sini kazanan Khimki, bu maçlarda en az 10 üçlük bularak rakiplerine üç sayı çizgisinin gerisinden üstünlük kurdu. Rakiplerine maç başına 75.4 sayı izni veren Fenerbahçe Beko, bu alanda THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı konumunda. Sarı lacivertliler %45 üç sayı yüzdesiyle bu kategorinin de zirvesinde yer alırken iki sayılık atışlarda yakaladığı %57.9'luk ortalama ile ikinci sırada.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe Beko rakibini evinde 93-85 mağlup etmişti.