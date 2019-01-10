CANLI | Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ediyor. 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak karşılaşmayı Robert Lottermoser-Benjamin Jimenez-Mario Majkic hakem üçlüsü yönetecek.

İki ekip de çift maç haftasında oynadıkları ilk karşılaşmalarda, sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko'nun, Khimki karşısında aldığı 84-78'lik mağlubiyetle 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Zalgiris Kaunas ise temsilcimiz Anadolu Efes'e 79-58'lik skorla mağlup oldu.

Taraftlar, THY Avrupa Ligi'nde 17. kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko, şimdiye dek oynanan 16 maçın 11'inde kazanan taraf oldu. Bu sezon iki takım arasında oynanan ilk maçında sarı lacivertliler, Kostas Sloukas'ın 20 sayı ve 5 asistle yıldızlaştığı maçta rakibini deplasmanda 82-75 mağlup etmişti.

Fenerbahçe Beko ve Zalgiris Kaunas'ta uzunların katkısı belirleyici rol oynuyor. Temsilcimizde, aralık ayının MVP'si seçilen, Jan Vesely takımın en önemli kozu konumunda. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 17 maçta 15 sayı ve 5.4 ribaund ortalaması tutturdu. Zalgiris Kaunas'ta ise ABD'li pivot Brandon Davies 15.2 sayı ve 5.8 ribaund ortalamalarıyla her iki kategoride de takımının en başarılı oyuncusu.