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All Star Smaç Yarışması'nın kazananı

Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonu kapsamında düzenlenen Tahincioğlu Smaç Yarışması'nda, Türk Telekom'dan birinci oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019 17:13
All Star Smaç Yarışması'nın kazananı Kenny Gabriel

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda smaç yarışmasında Pınar Karşıyaka'dan Chris Evans, Türk Telekom'dan Kenny Gabriel, Gaziantep Basketbol'dan Shaq McKissic ve Galatasaray'dan Zach Auguste mücadele etti.

Eski basketbolcular Alain Digbeu, Tamer Oyguç, Efe Aydan, David Rivers ve Tahincioğlu Pazarlama Müdürü Melissa Tahincioğlu'nun jürisini oluşturduğu yarışmanın ilk etabında smaçlarıyla en fazla puanı toplayan Auguste ile Gabriel finale yükseldi.

Final etabında Gabriel, smaçlarıyla jüriden rakibine oranla daha fazla oy alarak yarışmayı kazandı.

Düzenlenen törende Gabriel'e 15 bin liralık temsili hediye çeki verildi.

SMAÇ YARIŞMASINDA EĞLENCELİ ANLAR

Smaç yarışmasında, Gaziantep Basketbol forması giyen Shaq McKissic, atış öncesi jüri üyelerine baklava ikram etti.

Baklava ikramı üzerine jüri üyeleri, McKissic'e 50 tam puan verdi. Jüri üyelerinin 50 tam puan vermesi salonda alkışlarla karşılandı.

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All Star Smaç Yarışması'nın kazananı Kenny Gabriel
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