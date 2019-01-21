Nefes kesen maç Asya Karması’nın

BUGÜN NELER OLDU

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda'in çalıştırdığı Asya Karması,'ın başında olduğu Avrupa Karması'nıyendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yapılan All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden şık basketlerin atıldığı karşılaşmanın son çeyreği çekişmeli geçti. Cevher Özer'in bitime 26 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 147-146 öne geçen Asya Karması, rakibini son hücumda iyi savundu ve maçın kazananı oldu.. Maçı 44 sayıyla tamamlayan Türk Telekom'un tecrübeli oyuncusu, 2016 yılından sonra ikinci kez MVP oldu.Sinan Erdem41-39,41-41 (82-80),: 29-36 (111-116),35-31Kartal Özmızrak 14, Doğuş Balbay 8, Emir Preldzic 6, Moerman 34, Semih Erden 12, Beaubois 12, Williams 24, Colom 2, Rich 11, Benzing 12, Harrison 6, Göksenin Köksal 5Şehmus Hazer 6, Ali Muhammed 3, Alp Karahan 13, Marei 6, Gabriel 44, Cevher Özer 6, Lauvergne 10, Guduric 5, McKissic 21, Berk Uğurlu 8, Berkan Durmaz 6, Landesberg 19Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk, Sinem TetikVirginia-Quino Colom çiftinin 10 aylık kızı Daniella da bebekler yarışına katıldı.F.Bahçeli Guduric, Bahçeşehir Koleji'nden Routins'i geçerek 3 sayı şampiyonu oldu.Türk Telekom'un formasını giyen Kenny Gabriel smaç yarışmasını kazanan isimdi.