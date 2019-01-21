Nefes kesen maç Asya Karması’nın

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda Burak Gören
'in çalıştırdığı Asya Karması, Ergin Ataman
'ın başında olduğu Avrupa Karması'nı 147-146
yendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yapılan All-Star maçı oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden şık basketlerin atıldığı karşılaşmanın son çeyreği çekişmeli geçti. Cevher Özer'in bitime 26 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 147-146 öne geçen Asya Karması, rakibini son hücumda iyi savundu ve maçın kazananı oldu. All Star 2019'un En Değerli Oyuncusu (MVP) Asya Karması'ndan Kenny Gabriel seçildi
. Maçı 44 sayıyla tamamlayan Türk Telekom'un tecrübeli oyuncusu, 2016 yılından sonra ikinci kez MVP oldu. Devre arası parkeye çıkan Edis, şarkılarıyla basketbolseverlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Red Bull sporcusu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da özel bir gösteri yaptı. SALON:
Sinan Erdem 1. PERİYOT:
41-39, 2.PERİYOT:
41-41 (82-80), 3.PERİYOT
: 29-36 (111-116), 4.PERİYOT:
35-31 AVRUPA KARMASI:
Kartal Özmızrak 14, Doğuş Balbay 8, Emir Preldzic 6, Moerman 34, Semih Erden 12, Beaubois 12, Williams 24, Colom 2, Rich 11, Benzing 12, Harrison 6, Göksenin Köksal 5 ASYA KARMASI:
Şehmus Hazer 6, Ali Muhammed 3, Alp Karahan 13, Marei 6, Gabriel 44, Cevher Özer 6, Lauvergne 10, Guduric 5, McKissic 21, Berk Uğurlu 8, Berkan Durmaz 6, Landesberg 19 HAKEMLER:
Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk, Sinem Tetik Maçın ardından iki takımın sporcuları hatıra fotoğrafı çektirdi. Organizasyonda kadın hakemler Ayşenur Yazıcıoğlu, Özge Şentürk ve Sinem Tetik görev aldı.
Virginia-Quino Colom çiftinin 10 aylık kızı Daniella da bebekler yarışına katıldı.
F.Bahçeli Guduric, Bahçeşehir Koleji'nden Routins'i geçerek 3 sayı şampiyonu oldu.
Türk Telekom'un formasını giyen Kenny Gabriel smaç yarışmasını kazanan isimdi.