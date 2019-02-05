Bahçeşehir’e 1.75’lik şaka

TAKIMLA İDMANA ÇIKTI
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ve renkli takımlarından Bahçeşehir Koleji şakazede oldu. Sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi olan Alper Rende, Youtube kanalında yayınladığı SıkıyosaYap bölümü için bu kez Bahçeşehir Koleji'nin yeni transferi olarak Maltepe Bahçeşehir Koleji Tesisleri'nde takımla idmana çıktı. WHİTE&MARCUS ZORLADI!
Şakanın işbirlikçileri olan genel menajer Alpaslan Aydın, koç Stefanos Dedas ve takım kaptanı Yiğitcan Turna, Rende'yi oyunculara takımın kurucu başkanı Hüseyin Yücel'in yeni transferi olarak tanıttı. Antrenmanın başlarında kimsenin anlam veremediği bu yeni transfer, oyuncular arasında şaşkınlıkla karşılandı. Rende'ye özellikle Marcus Slaughter
ve DJ White
zorlu anlar yaşattı. MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ
Bir süre sonra 5/5 taktik antrenmanına dönen koç Dedas'ın temposuna daha fazla dayanamayan sevilen youtuber, pozisyonlarda iyiden iyiye kendisini açık etti. Oyunculardan ilk olarak Emir Preldzic ve Hakan Yapar, kendilerine şaka yapıldığını anladı ve tüm takım kahkahalara boğuldu.
Rende'nin youtube videosu kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.