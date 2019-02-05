Bahçeşehir’e 1.75’lik şaka

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ve renkli takımlarından Bahçeşehir Koleji şakazede oldu.Şakanın işbirlikçileri olan genel menajer Alpaslan Aydın, koç Stefanos Dedas ve takım kaptanı Yiğitcan Turna, Rende'yi oyunculara takımın kurucu başkanı Hüseyin Yücel'in yeni transferi olarak tanıttı. Antrenmanın başlarında kimsenin anlam veremediği bu yeni transfer, oyuncular arasında şaşkınlıkla karşılandı. Rende'ye özelliklevezorlu anlar yaşattı.Bir süre sonra 5/5 taktik antrenmanına dönen koç Dedas'ın temposuna daha fazla dayanamayan sevilen youtuber, pozisyonlarda iyiden iyiye kendisini açık etti.Rende'nin youtube videosu kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi.