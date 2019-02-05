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'un aşil tendonu koptu

Ocakta geçirdiği ameliyat nedeniyle 'de sezonu kapatan 'ın yıldız oyuncusu , evinde düşmesi sonucu aşil tendonunda oluşan yırtık yüzünden parkelerden 1 yıl uzak kalacak.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 23:18 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 23:19
John Wall'un aşil tendonu koptu

Sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Washington Wizards'ın all-star oyun kurucusu John Wall'un, evinde düşmesi sonucu aşil tendonunda yırtık meydana geldi.

Sol topuğunun arkasındaki kemiğin büyümesi ve aynı ayağındaki kronik aşil tendonu sakatlığı nedeniyle 8 Ocak'ta ameliyat edilen ve 6 ila 8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Wall, talihsiz bir olay yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, evinde kayıp düşen Wall'un sol aşil tendonunda yırtık tespit edildi. Bir operasyon daha geçirecek 28 yaşındaki basketbolcunun sağlığına kavuşmasının, bir yıl süreceği belirtildi.

Bu sezon çıktığı 32 maçta 20,7 sayı ve 8,7 asist ortalamaları yakalayan Wall, 5 kez all-star seçildiği NBA kariyerinde ise maç başına 19 sayı ve 9,2 asist üretti.

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John Wall'un aşil tendonu koptu
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