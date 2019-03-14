Karşıyaka son 8’e yürüdü

BUGÜN NELER OLDU

PINAR Karşıyaka, Letonya'da 78-76 kaybettiği Ventspils'i İzmir'de oynanan rövanşta 70-65 mağlup ederek, Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Pınar Karşıyaka adına Marei 23, Henry 16, Walker 11, Evans 8, Berk Uğurlu 6, İlkan Karaman 4, Tayfun Erülkü 2 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Banvit ise Almanya'da 81-79 mağlup olduğu Brose Bamberg'e rövanşı da 88-85 kaybetti ve elendi. Morgan'ın 23, Neal'ın 18 sayısı Banvit'e galibiyeti getirmedi.