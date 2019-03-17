Küfür, tehdit, tükürük...

BUGÜN NELER OLDU

Yunanıstan Basketbol Ligi'nde bugün Olympiakos ile Panathinaikos arasında oynanması gereken maç öncesi yaşananlar Komşu'da gündeme damga vurdu. Olympiakos'un yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya çıkmayacağını açıklaması sonrası Yunanistan Spor Bakanı Giorgos Vasiliadis, iki kulübün sahiplerini anlaşma için bir araya getirdi. AEK'nın sahibi, Yunanistan Ligi direktörü ve Yunanistan Basketbol Federasyonu'nun da hazır bulunduğu zirvede Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos, odayı terk edip Olympiakos yönetiminin onu ittiğini ve tehdit ettiğini iddia etti. Kırmızılılar ise Giannakopoulos'u Olympiakos Başkan Yardımcısı Giorgos Skindilias'a tükürmekle suçladı. Kavga otoparkta da devam etti.