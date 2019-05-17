Fenerbahçe Beko Anadolu Efes MAÇ SONUCU | Final Four Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ilk finalist belli oldu

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ile THY Euroleague'de Final Four heyecanı başladı. İspanya'nın Bask bölgesinde yer alan Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliği yaptığı Final Four'da hafta sonu boyunca nefesleri kesecek heyecanın ilk maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73'lük skorla farklı mağlup etti ve adını bir numaralı kupada finale yazdırmayı başardı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Anadolu Efes'te Shane Larkin maça damga vurdu.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI! EUROLEAGUE'DE NEFES KESEN MÜCADELE

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes mücadelesi sona erdi.

FENERBAHÇE BEKO 73-92 ANADOLU EFES

Maç sonucu: Fenerbahçe Beko 73-92 Anadolu Efes / Anadolu Efes bu sonuçla tarihinde ilk kez Euroleague'de finale yükseldi. Ayrıca Ergin Ataman da kariyerindeki ilk Euroleague finaline çıkacak.

01.22: Fenerbahçe 71-89 Anadolu Efes / Larkin serbest atış çizgisinden ikide iki yaptı ve 30. sayısını kaydetti. Larkin alkışlarla kenara geldi. Yıldız oyuncu müsabakayı 43 verimlilik puanı ile tamamlayarak rekor kırdı!

02.04: Fenerbahçe 67-86 Anadolu Efes / Larkin, 27 sayı ve 39 verimlilik puanıyla oynuyor! Larkin'in 39 verimlilik puanı bir Euroleague Final Four rekoru!

05.14: Fenerbahçe 61-77 Anadolu Efes / Melli ve Green (11), Vesely (11) – Larkin (22), Micic (21)

08.07: Fenerbahçe 57-73 Anadolu Efes / Melli ve Green (9), Vesely (11) – Larkin (22), Micic (19)

Üçüncü çeyrek sonu: Fenerbahçe 57-68 Anadolu Efes / Vesely (11) – Larkin (22) / Larkin oyunu domine ediyor. Larkin 22 sayısının yanında 7 ribaund, 5 asist, 1 de top çalma kaydetti.

02.31: Fenerbahçe 55-64 Anadolu Efes / Melli (9), Vesely (11) – Larkin (20), Micic (14)

04.35: Fenerbahçe 51-57 Anadolu Efes / Melli, Vesely (9) – Larkin (18), Micic (14)

07.11: Fenerbahçe 44-52 Anadolu Efes / Green, Melli ve Vesely (7) – Larkin (18) / Larkin üçüncü çeyreğe peş peşe 7 sayıyla başladı.

10.00: Üçüncü çeyrek başladı.

İlk yarı sona erdi: Fenerbahçe 40-45 Anadolu Efes / Green (7) – Larkin (11) / Larkin, 11 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle maça damga vuruyor.

00.50: Fenerbahçe Beko 38-40 Anadolu Efes / Green (7) – Larkin (11) / Fenerbahçe moladan sonra oynanan bölümde dört Vesely sayısı buldu.

01.57: Fenerbahçe Beko 34-40 Anadolu Efes / Green (7) – Larkin (11) / Fenerbahçe'de Sloukas, Efes'te ise Simon ikinci çeyrek sona ermeden üçer faul yaptı. F.Bahçe molası.

05.22: Fenerbahçe Beko 28-32 Anadolu Efes / Green (7) – Micic (9) / Maçta şu ana kadar dokuz farklı oyuncu üç sayılık isabeti yakaladı.

06.00: Fenerbahçe Beko 28-29 Anadolu Efes / Green (7) – Micic (9) / Fenerbahçe moladan üst üste iki üç sayı isabetiyle döndü. Obra dokunuşu ile Fenerbahçe Beko geri döndü.

06.57: Fenerbahçe Beko 22-29 Anadolu Efes / Green (7) – Micic (9) / Anadolu Efes, ribaund üstünlüğü kurmaya, ribaund farkını açmaya başladı. Oldukça çabuk hücum eden Ergin Ataman'ın öğrencileri üstünlüğü de ele geçirdi. Obradovic bu anda molaya başvurdu.

08.55: Fenerbahçe Beko 22-22 Anadolu Efes / Green (7) – Moerman (7)

10.00: İkinci çeyrek başladı. İlk çeyreğe hızlı başlayan Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin çeyrek ortasında ve sonuna doğru oyunu ele almasına engel olamadı. Karşılaşma oldukça dengeli gidiyor.

İlk çeyrek sona erdi: Fenerbahçe Beko 20-19 Anadolu Efes / Green (7) – Moerman (7)

01.09: Fenerbahçe Beko 17-17 Anadolu Efes / Green (7) – Larkin (6)

03.53: Fenerbahçe Beko 14-15 Anadolu Efes (TV molası) / Green (5) – Larkin (6)

06.00: Fenerbahçe Beko 8-11 Anadolu Efes (Efes'te Larkin 6 sayıyla oynuyor)

10.00: Türk derbisine ilk çeyrek başladı! İki takımımıza da başarılar diliyoruz!

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI

SALON: Fernando Buesa Arena

SAAT: 19.00

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Olegs Latisevs, Mehdi Difallah

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE BEKO: Ahmet, Melli, Guduric, Green, Dixon

BAŞANTRENÖR: Zeljko Obradovic

ANADOLU EFES: Dunston, Moerman, Simon, Larkin, Micic

BAŞANTRENÖR: Ergin Ataman