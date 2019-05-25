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'nın FIBA Dünya Kupası programı belli oldu

Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 'nın maç saatleri belli oldu.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019 16:48
A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Kupası programı belli oldu

31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek A Milli Takım'ın maç saatleri belli olurken, ilk defa 32 takımın katılımı ile gerçekleşecek Dünya Kupası'nda ilk grup aşaması maçlarının saatleri FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu.

Buna göre Türkiye'nin Şangay'da ilk turda oynayacağı grup maçlarının programı şu şekilde;

1 Eylül 2019, Pazar
(TSİ) 11:30 Türkiye - Japonya

3 Eylül 2019, Salı
(TSİ) 15:30 ABD - Türkiye

5 Eylül 2019, Perşembe
(TSİ) 11:30 Türkiye - Çekya

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A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA Dünya Kupası programı belli oldu
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