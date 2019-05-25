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'nde ilk yarı finalist

, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında deplasmanda 'i 87-77 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol eşleşmesinin galibiyle oynayacak lacivert beyazlılarda Bryant Dunston, Rodrigue Beaubois ve Shane Larkin 18 sayıyla oynadılar.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019 19:32 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 19:36
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı finalist Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Banvit'i 87-77 yenerek seriyi 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Beaubois, Larkin, Simon ve Moerman ile bulduğu sayılarla 4. dakikayı 12-8 önde geçti. Banvit'in dış atışlarına, Beabuois ile Dunston ikilisinin boyalı alandan bulduğu sayılarla karşılık veren lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 26-20 önde geçti.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan konuk ekip, Doğuş Balbay ve Sertaç Şanlı'nın skorer oyunuyla 12. dakikada farkı çift hanelere (34-22) çıkardı. Rakibinin etkili oyununa savunmada sertlikle karşılık veren Banvit, Perez, Şehmuz Hazer ve İsmail Cem Ulusoy ile sayılar bularak 13-0'lık seriyle skoru 17. dakikada 35-34 lehine çevirdi. Kalan dakikalarda iyi oyunu sürdüren ev sahibi ekip, devreyi 41-38 üstün kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Simon, Larkin ve Beaubois ile set hücumlarında etkili olan Anadolu Efes, 25. dakikayı 49-47 önde geçti. Kalan dakikalarda Simon ve Larkin'in bireysel performanslarıyla oyuna hakim olan Anadolu Efes, farkı tekrar çift hanelere çıkararak, final periyoduna 66-53 önde girdi.

Son çeyrekte Sertaç Şanlı, Larkin ve Yiğitcan Saybir'in basketleriyle üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, 34. dakikayı 73-59 galip durumda geçti. Kalan bölümde rahat bir oyun ortaya koyan konuk ekip, maçtan 87-77 galip ayrıldı.

Seride durumu 2-0'a getiren Anadolu Efes, yarı finale yükseldi.

Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Ali Şakacı
Banvit: Perez 19, İsmail Cem Ulusoy 3, Tolga Geçim 18, Morgan 14, Rıdvan Öncel, Metehan Akyel 7, Şehmus Hazer 2, Shelton 6, Ragıp Berke Atar 8
Anadolu Efes: Larkin 18, Beaubois 18, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 3, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 5, Moerman 7, Dunston 18, Simon 15
1. Periyot: 20-26
Devre: 41-38
3. Periyot: 53-66

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı finalist Anadolu Efes
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