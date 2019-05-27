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2 yıl daha 'te

, 'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2019 12:26
Doğuş Balbay 2 yıl daha Anadolu Efes'te

Anadolu Efes'te sekizinci sezonunu geçiren Doğuş Balbay, 2 yıl daha lacivert-beyazlı formayı giyecek. Turkish Airlines Euroleague'de bu sezon Anadolu Efes forması ile 37 karşılaşmada 10:28 dakika ortalama süre alan kaptan Doğuş Balbay, maç başına 2,0 sayı, 1,4 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları ile mücadele etti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise bu sezon 28 maça çıkan Doğuş Balbay, halen maç başına 18:39 dakika süre alarak 4,7 sayı, 3,3 ribaunt ve 3,5 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.

30 yaşındaki guard, bu sezon Efes ile bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve bir de Euroleague ikinciliği yaşadı.

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Doğuş Balbay 2 yıl daha Anadolu Efes'te
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