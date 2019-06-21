Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Son dakika! Fenerbahçe'nin cezası ertelendi

Son dakika! 'nin cezası ertelendi

Beko taraftarları bu akşam ile oynanacak final serisinin son maçında salondaki yerini alacak.

Giriş Tarihi: 21.6.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 15:28
Son dakika! Fenerbahçe'nin cezası ertelendi

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın aldığı seyircisiz oynama cezası ertelendi. Bu kararla, Fenerbahçe taraftarı, takımlarının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile bu akşam saat 20.00'de oynayacağı 7'nci maç olan ve kazananın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmada Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alacak.

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacağı final serisi yedinci maçı için, aldığımız seyircisiz oynama cezasına kulübümüzün yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca açıklamada, "Bu akşamki karşılaşmada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alacak olup, deplasman tribünü bilet satışı, az sonra Mobilet üzerinden başlayacaktır. Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Fenerbahçe'nin cezası ertelendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN