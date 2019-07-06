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Son dakika: Beko, 'yu etti

Beko, ile 2021-2022 sezonun sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 6.7.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 10:48
Son dakika: Fenerbahçe Beko, Nando De Colo'yu transfer etti

Fenerbahçe Beko, Nando de Colo'yu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Nicolo Melli ve Marko Guduric gibi önemli oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'nın başarılı oyuncusu Nando De Colo'yu transfer etti.

Sosyal medya üzerinden ilk olarak Fenerbahçe Beko forması paylaşan ve taraftarlarını heyecanlandıran sarı-lacivertliler, ardından resmi olarak transfer haberini taraftarlarına duyurdu.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Avrupa basketbolunun en önemli guardlarından biri olan Nando De Colo ile anlaşmaya vardı.

23 Haziran 1987 tarihinde Sainte-Catherine'de dünyaya gelen 1.96 boyundaki Fransız yıldız Nando De Colo, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nando De Colo'ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

OLDUKÇA TECRÜBELİ BİR İSİM

De Colo, geçen sezon CSKA Moskova formasıyla çıktığı 58 maçta, 15,1 sayı, 2,5 ribaund ve 3,4 asist istatistikleri ile mücadele etti. 32 yaşındaki Fransız guard, 2016'da CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşamış ve turnuvanın en değerli (MVP) oyuncusu seçilmişti.

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Son dakika: Fenerbahçe Beko, Nando De Colo'yu transfer etti
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