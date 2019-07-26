Son dakika: Fenerbahçe, Nicolo Melli'yle yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko formasını iki sezon boyunca terleten ve bu süreçte sarı-lacivertlilerin en önemli parçalarından biri olan Nicolo Melli, kariyerine NBA'in New Orleans Pelicans takımında edecek. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde Melli ile ilgili yapılan açıklamada yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken yeni sezon için başarı dileklerinde bulunuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne dek mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda çubuklu formamıza büyük bir özveriyle hizmet eden ve bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılan Nicolo Melli'ye, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar dileriz."