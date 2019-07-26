Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Son dakika: Fenerbahçe, Nicolo Melli'yle yollarını ayırdı

Son dakika: , 'yle yollarını ayırdı

Beko’da takımdan ayrıldı. Melli önümüzdeki sezon NBA ekiplerinden forması giyecek.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 10:12
Son dakika: Fenerbahçe, Nicolo Melli'yle yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko formasını iki sezon boyunca terleten ve bu süreçte sarı-lacivertlilerin en önemli parçalarından biri olan Nicolo Melli, kariyerine NBA'in New Orleans Pelicans takımında edecek. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde Melli ile ilgili yapılan açıklamada yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken yeni sezon için başarı dileklerinde bulunuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne dek mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda çubuklu formamıza büyük bir özveriyle hizmet eden ve bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılan Nicolo Melli'ye, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar dileriz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe, Nicolo Melli'yle yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN