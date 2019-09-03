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2019 | : 76 - : 89

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 E Grubu ikinci maçında , 'yı 89-76 yendi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019 13:38
2019 FIBA Dünya Kupası | Japonya: 76 - Çekya: 89

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Çekya, Japonya'yı 89-76 yendi.

Çekya ilk galibiyetini elde etti. İkinci kez mağlup olan Japonya ise ikinci tur şansını yitirdi.

Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Andris Aunkrogers (Letonya), Jong Kuk Kim (Güney Kore)

Japonya: Baba 2, Tanaka 7, Hachimura 21, Watanabe 15, Fazekas 12, Joji Takeuchi 2, Shinoyama 7, Hiejima 10

Çekya: Bohacik 22, Satoransky 15, Hruban 6, Balvin 7, Kriz 4, Schilb 22, Pumprla 7, Auda 6, Peterka

1. Periyot: 18-18

Devre: 40-45

3. Periyot: 55-64

5 faulle çıkan: 37.04 Fazekas (Japonya)

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2019 FIBA Dünya Kupası | Japonya: 76 - Çekya: 89
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