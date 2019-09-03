ABD - Türkiye maçı canlı anlatımı

2019 FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası, Çin'in Şanghay kentinde devam ediyor.

E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen Türkiye, ikinci maçında basketbolun dev ekiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşıyor.

Şangay Oriental Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşma, TSİ saat 15.30'da başladı. Bu zorlu mücadele NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 5'LER

ABD: Walker, Mitchell, Tatum, Barnes, Turner

TÜRKİYE: Doğuş, Melih, Cedi, Ersan, Semih

ABD 30-23 TÜRKİYE

1.PERİYOT: 26-21

*Karşılaşmada ikinci periyot oynanıyor

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında güçlü rakibi ABD ile karşılaştı.

Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada milli takımın başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya karşısında olduğu gibi Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşini sahaya sürdü.

Milli takımda Scottie Wilbekin, Japonya mücadelesinde olduğu gibi ABD maçına da yedekler arasında başladı.

Türkiye ile ABD arasındaki karşılaşmaya basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. 18 bin kişilik salon tamamen dolarken, Türk taraftarlar da takımlarına ilk dakikadan itibaren destek verdi.

ABD Başantrenörü Gregg Popovich de Çekya karşısında sahaya sürdüğü Mitchell, Walker, Barnes, Tatum, Turner ilk beşi A Milli Takım karşısında da görevlendirdi.

Çinli basketbolseverlerin özellikle Popovich'e sevgi gösterisi dikkati çekti.