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- , FIBA maçı saat kaçta? Canlı yayın hangi kanalda?

'de düzenlenen 2019 FIBA Erkekler Basketbol 'nda ikinci maçların heyecanı başladı. İlk maçında 'yı mağlup eden , ikinci maçında turnuvanın favori ekiplerinden () ile karşılaşacak. A Milli Takımımızın oynayacağı bu zorlu maçın saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda canlı yayınlanacağı gibi Google'dan sıklıkla aratılan bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.9.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 12:34
ABD - Türkiye, FIBA Dünya Kupası maçı saat kaçta? Canlı yayın hangi kanalda?

2019 FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası, Çin'in Şanghay kentinde devam ediyor. E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenen Türkiye, ikinci maçında ise basketbolun dev ekiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.

Şangay Oriental Spor Merkezi'nde oynanacak olan Türkiye ile ABD arasındaki karşılaşma, TSİ saat 15.30'da başlayacak. Bu zorlu mücadele NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

E Grubu'ndaki günün diğer maçında ise Japonya ile Çekya karşı karşıya geliyor.

Ay-yıldızlı ekibimiz, grubundaki ilk maçta Japonya'yı 86-67 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı. Turnuvanın favorilerinden olan ABD ise grubun bir diğer ekibi Çekya'yı 88-67 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmıştı. Milli takımda yer alan Scottie Wilbekin'in yarınki zorlu maçta oynaması bekleniyor.

ABD'nin Dünya Kupaı kadrosu:

Harrison Barnes (Sacramento Kings), Jaylen Brown (Boston Celtics), Joe Harris (Brooklyn Nets), Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Mason Plumlee (Denver Nuggets), Marcus Smart (Boston Celtics), Jayson Tatum (Boston Celtics), Myles Turner (Indiana Pacers), Kemba Walker (Boston Celtics), Derrick White (San Antonio Spurs)

Turnuvada, ABD'nin başantrenörlük görevini San Antonio Spurs'u çalıştıran deneyimli teknik adam Gregg Popovich üstlenecek.

Popovich'in yardımcılığını ise Steve Kerr (Golden State Warriors), Lloyd Price ( Atlanta Hawks) ve Jay Wright (Villanova Universititesi) yapacak.

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ABD - Türkiye, FIBA Dünya Kupası maçı saat kaçta? Canlı yayın hangi kanalda?
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