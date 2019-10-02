Real Madrid - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında yarın İspanya'da Real Madrid'e konuk olacak.
İspanya'nın başkenti Madrid'de Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Real Madrid - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.
Geride kalan sezonda Dörtlü Final'e kalan iki ekip, sezon açılışında birbirlerine rakip olacaklar. İspanya'nın Vitoria şehrinde düzenlenen Dörtlü Final'in üçüncülük maçında Real Madrid, Fenerbahçe Beko'yu 94-75 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jan Vesely ve Joffrey Lauvergne'in yarın forma giymesi beklenmiyor.
İki takım 2001 yılından bu yana tek isim altında oynanan THY Avrupa Ligi'nde 20. randevularına çıkacaklar.
Geride kalan 19 maçta Real Madrid'in galibiyet sayılarında 11-8 üstünlüğü bulunuyor.