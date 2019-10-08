Çin'in öfkesi dinmedi... Bir hamle daha!

BBC'nin haberine göre, Çin'de NBA maçlarının yayın hakları elinde bulunan CCTV, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Morey'in paylaşımının yarattığı rahatsızlık nedeniyle Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets takımlarının Şangay ve Şıncın şehrinde oynayacakları 2 hazırlık maçının televizyon yayınını iptal ettiğini duyurdu.

Ulusal egemenlik ve sosyal istikrarı ilgilendiren konuların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, kanalın NBA ile olan tüm ilişkilerini yeniden gözden geçireceği ifade edildi.

Bu arada, Brooklyn Nets takımının oyuncularının Şangay'daki bir lisede katılacağı etkinlik, başlama saatinden 2 saat önce iptal edildi. Organizasyonun iptali için herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ NBA'YE SIÇRADI

Houston Rockets Genel Müdürü Daryl Morey'in Hong Kong'daki gösterilere destek veren "Özgürlük için mücadele, Hong Kong'a destek." ifadelerini içeren Twitter paylaşımı, Çin'de tepkilere neden olmuştu.

Çin Basketbol Ligi, Houston Rockets ile bağlarını askıya almış, bazı televizyon kanalları, Houston Rockets'ın maçlarını yayımlamayacağını duyurmuş, bazı şirketler ise sponsorluklarını geri çekmişti.

Tepkiler üzerine Houstan Rockets Genel Menajeri Morey söz konusu paylaşımını silerken, NBA yönetimi de Morey paylaşımından üzüntü duyduklarını belirten bir açıklama yapmıştı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley ise NBA'yi çıkarları için Çin'e "boyun eğmekle" suçlamış, NBA'ye Çin'deki sezon öncesi maçlarını iptal etmesi çağrısında bulunmuştu.