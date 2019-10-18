Hoş geldin Fenerbahçe

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı 87-80 yenerek ilk galibiyetini aldı. Tutuk başladığı maçta De Colo'nun oyuna girişi ile canlanan sarı-lacivertlilerDe Colo ikinci yarıda da 17 sayı atarak maçı 39 sayıyla bitirirken, kenardan gelen bir başka oyuncu Ali Muhammed de ona 7 sayı ile eşlik etti ve sarı-lacivertliler mücadeleyi 87-80 kazandı.Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı De Colo, 39 sayıyla Avrupa Ligi'nde kendi kariyer rekorunu kırdı. De Colo'nun daha önceki rekoru CSKA Moskova'yla Valencia'ya karşı 2018'de attığı 30 sayıydı.