Hoş geldin Fenerbahçe

THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı 87-80 yenerek ilk galibiyetini aldı. Tutuk başladığı maçta De Colo'nun oyuna girişi ile canlanan sarı-lacivertliler Fransız oyuncunun 22 sayı ürettiği ilk yarıyı 39-36 önde tamamladı.
De Colo ikinci yarıda da 17 sayı atarak maçı 39 sayıyla bitirirken, kenardan gelen bir başka oyuncu Ali Muhammed de ona 7 sayı ile eşlik etti ve sarı-lacivertliler mücadeleyi 87-80 kazandı. Hakemlerin tam 51 faul düdüğü çaldığı maçta takımlar 37 kez serbest atış kullandı.
KARİYER REKORU KIRDI
Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı De Colo, 39 sayıyla Avrupa Ligi'nde kendi kariyer rekorunu kırdı. De Colo'nun daha önceki rekoru CSKA Moskova'yla Valencia'ya karşı 2018'de attığı 30 sayıydı.