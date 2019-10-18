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Hoş geldin

Beko, Nando de Colo’nun 39 sayı ile yıldızlaştığı maçta Baskonia’yı 87-80 yenerek ’nde ilk galibiyetine ulaştı

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Hoş geldin Fenerbahçe
THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı 87-80 yenerek ilk galibiyetini aldı. Tutuk başladığı maçta De Colo'nun oyuna girişi ile canlanan sarı-lacivertliler Fransız oyuncunun 22 sayı ürettiği ilk yarıyı 39-36 önde tamamladı. De Colo ikinci yarıda da 17 sayı atarak maçı 39 sayıyla bitirirken, kenardan gelen bir başka oyuncu Ali Muhammed de ona 7 sayı ile eşlik etti ve sarı-lacivertliler mücadeleyi 87-80 kazandı. Hakemlerin tam 51 faul düdüğü çaldığı maçta takımlar 37 kez serbest atış kullandı.

KARİYER REKORU KIRDI
Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı De Colo, 39 sayıyla Avrupa Ligi'nde kendi kariyer rekorunu kırdı. De Colo'nun daha önceki rekoru CSKA Moskova'yla Valencia'ya karşı 2018'de attığı 30 sayıydı.
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