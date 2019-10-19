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sonradan açıldı

Giriş Tarihi: 19.10.2019
Anadolu Efes sonradan açıldı
THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Anadolu Efes İspanya temsilcisi Valencia Basket'i deplasmanda 83-78 yenip üst üste 2. galibiyetini aldı. Mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Valencia, ilk çeyreğini 27-23 önde geçtiği karşılaşmanın devre arasına da 46-39 üstünlükle girdi. İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve daha organize hücumlar gerçekleştiren lacivert-beyazlılar, üçüncü periyodu 69-63 önde kapattı. Son çeyrekte de aradaki skor farkını koruyan Efes, mücadeleden 83-78 galip ayrıldı. Efes'te beş oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, Dubljevic'in 22 sayısı Valencia'ya yetmedi.
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Anadolu Efes sonradan açıldı
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