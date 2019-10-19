Anadolu Efes sonradan açıldı

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Anadolu Efes İspanya temsilcisiMücadeleye iyi başlayan ev sahibi Valencia, ilk çeyreğini 27-23 önde geçtiği karşılaşmanın devre arasına da 46-39 üstünlükle girdi. İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve daha organize hücumlar gerçekleştiren lacivert-beyazlılar, üçüncü periyodu 69-63 önde kapattı. Son çeyrekte de aradaki skor farkını koruyan Efes, mücadeleden 83-78 galip ayrıldı.