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'i de deviren seriye bağladı

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Real Madrid'i de deviren Anadolu Efes seriye bağladı
Basketbolda THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i 76-60 yendi. Maça üst üste bulduğu üçlüklerle başlayan Real Madrid ilk dakikalarda 0-9 öne geçti. Larkin ve Singleton'un sayıları ile toparlanan Efes, 10-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 15-11 önde bitirdi. Madrid temsilcisi, soyunma odasına ise 29-31 ile üstün girdi. Lacivert-beyazlılarda, ikinci yarıda sazı eline alan Simon özellikle dış atışlarla rakip potayı topa tuttu. Ardından 13-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes mücadeleyi 76-60 kazanıp üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
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Real Madrid'i de deviren Anadolu Efes seriye bağladı
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