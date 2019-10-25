Real Madrid'i de deviren Anadolu Efes seriye bağladı

BUGÜN NELER OLDU

Basketbolda THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i 76-60 yendi. Maça üst üste bulduğu üçlüklerle başlayan Real Madrid ilk dakikalarda 0-9 öne geçti. Larkin ve Singleton'un sayıları ile toparlanan Efes, 10-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 15-11 önde bitirdi. Madrid temsilcisi, soyunma odasına ise 29-31 ile üstün girdi. Lacivert-beyazlılarda, ikinci yarıda sazı eline alan Simon özellikle dış atışlarla rakip potayı topa tuttu. Ardından 13-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes mücadeleyi 76-60 kazanıp üst üste üçüncü galibiyetini aldı.