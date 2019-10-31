Bahçeşehir Koleji sonunu getiremedi

TOFAŞ'TAN

BUGÜN NELER OLDU

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ikinci maçında Romanya ekibi CSM CSU Oradea'ya 71-66 yenildi ve ilk mağlubiyetini aldı.Konuk takım, ikinci çeyrekte toparlandı ve farkı bir ara 2'ye kadar indirse de Bahçeşehir Koleji hızlı hücumlarla soyunma odasına da 42-36 önde girdi. Kırmızı-lacivertli temsilcimiz, son çeyreğe de 55-50 önde girmesine rağmen maçın son bölümlerinde adeta durdu. Bitime 2 dakika kala 66-62 öne geçen Oraden, mücadeleyi 71-66 kazandı.ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ deplasmanda Lokomotiv Kuban'ı 14 sayı geriden gelip 72-69 mağlup etti. Galatasaray Doğa Sigorta ise Asseco Arka'yı Polonya'da 83-78 yenerek 4. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen de sahasında UNICS Kazan'a 79-77 yenildi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Türk Telekom, Litvanya ekibi BC Lietkabelis'i deplasmanda 91-77'lik skorla geçti. FIBA Avrupa Kupası'nda ise Pınar Karşıyaka, Donar'ı 77-57 devirdi.