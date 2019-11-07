Fenerbahçe - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih ile sahasında karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe - Bayern Münih maçı beIN SPORTS Haber kanalından canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi.

Tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve son olarak sahasında Zalgiris'e yenildi.

AVRUPA'DA 516. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 516. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 515 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.

7. RANDEVU

Fenerbahçe ile Bayern Münih, Euroleague'de bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 5 kez parkeden galip ayrılırken, Münih ise 1 kez rakibini mağlup edebildi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fener evinde 88-84, Alman ekibi de sahasında 90-86'lık skorla kazanmıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Fenerbahçe 70.8 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Bayern Münih ise 79.8 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Nando De Colo 22.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Bayern'de ise Greg Monroe 14.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.



Bu sezonki tek galibiyetini 3. haftada evinde Saski Baskonia'yı mağlup ederek alan Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Fener son olarak sahasında Zalgiris Kaunas'a kaybetti.