Bahçeşehir turladı

BUGÜN NELER OLDU

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ilk kez katıldığı FIBA Eurocup'ta D Grubu'ndaki 3. galibiyetini İsviçre'nin Fribourg takımını İstanbul'da 79-70 yenerek aldı ve 4. maçında turu geçmeyi garantiledi. Bahçeşehir ilk periyodu 17-15 önde geçti. İkinci periyotta farkı 10 sayıya kadar çıkaran ekibimiz devreyi 37-32 önde kapattı. İkinci yarının başında kısa 5'le sahada yer alan Bahçeşehir özellikle savunma ribauntlarında zorlansa da son bölüme 53-52 önde girdi.maçı 79-70 kazandı.C GRUBU Tofaş-Partizan: 82-72D GRUBU Ewe Baskets-Galatasaray: 79-72A GRUBU Türk Telekom-Oostende: 72-66C GRUBU Tenerife-Gaziantep Basketbol: 69-67E GRUBU Pınar Karşıyaka-Spirou Charleroi: 92-54