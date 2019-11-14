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turladı

Kırmızı Ejderhalar, FIBA D Grubu’ndaki 4’üncü maçında Fribourg’u 79-70 yenerek, 3’üncü galibiyetini aldı, turu garantiledi

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Bahçeşehir turladı
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ilk kez katıldığı FIBA Eurocup'ta D Grubu'ndaki 3. galibiyetini İsviçre'nin Fribourg takımını İstanbul'da 79-70 yenerek aldı ve 4. maçında turu geçmeyi garantiledi. Bahçeşehir ilk periyodu 17-15 önde geçti. İkinci periyotta farkı 10 sayıya kadar çıkaran ekibimiz devreyi 37-32 önde kapattı. İkinci yarının başında kısa 5'le sahada yer alan Bahçeşehir özellikle savunma ribauntlarında zorlansa da son bölüme 53-52 önde girdi. Final periyodunun son 1 dakikasına 71-70 önde giren Bahçeşehir, Trae Golden'in sayıları ile maçı 79-70 kazandı.

BASKETBOLDA AVRUPA'DA DÜN

ULEB AVRUPA KUPASI
C GRUBU Tofaş-Partizan: 82-72
D GRUBU Ewe Baskets-Galatasaray: 79-72

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
A GRUBU Türk Telekom-Oostende: 72-66
C GRUBU Tenerife-Gaziantep Basketbol: 69-67

FIBA AVRUPA KUPASI
E GRUBU Pınar Karşıyaka-Spirou Charleroi: 92-54
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Bahçeşehir turladı
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