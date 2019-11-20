Lider Malaga’ya Aslan pençesi

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Doğa Sigorta, EuroCup D Grubu'nda lider Unicaja Malaga'yı 91-80 yendi. 8. hafta mücadelesinde sarı-kırmızılılar 4. dakikada 9-5 öne geçti ancak İspanyol ekibi 17-0'lık seriyle üstünlüğü eline aldı ve ilk periyodu 24-12 önde tamamladı. İkinci periyotta üst üste bulduğu sayılarla farkı eriten G.Saray, soyunma odasına 39-34 geride gitti. Aslan ikinci yarı oyunun kontrolünü eline geçirdi ve son çeyreğe 20 sayı farkla (67- 47) önde girdi. Final periyodunda da sürprize izin vermeyen Cimbom, maçı 91-80 kazandı. Whittington 18 sayıyla G.Saray'ın en skoreri olurken, Aslan 8. maçında 5. galibiyetini elde etmiş oldu.