Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Lütfen savunma yapar mısınız!

Lütfen savunma yapar mısınız!

Beko, THY ’nde ’dan fark yedi. Obradovic’in moladaki bu sözleri yine maça damga vurdu

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Lütfen savunma yapar mısınız!
Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi normal sezonda Barcelona'ya konuk oldu. Mücadeleyi 89-63 kaybeden Kanarya, 9. maçında 7. yenilgisini aldı. Fenerbahçe, ilk periyodu 25-15, ikinci periyodu 44-30, üçüncü periyodu 67-40 mağlup tamamlarken, maçtan da 89-63'lük skorla boynu bükük ayrıldı. Geçen hafta oynanan ve kaybedilen CSKA Moskova mücadelesinin molasında oyuncularına küfürler yağdıran ve gündeme oturan Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, bu kez farklı bir yol izledi. Tecrübeli çalıştırıcı takımının performansını beğenmeyerek, aldığı molada oyuncularına şöyle seslendi: "Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, biraz rica etsem savunma yapabilir misiniz?"
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Lütfen savunma yapar mısınız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN