Lütfen savunma yapar mısınız!

BUGÜN NELER OLDU

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi normal sezonda Barcelona'ya konuk oldu. Mücadeleyi 89-63 kaybeden Kanarya, 9. maçında 7. yenilgisini aldı. Fenerbahçe, ilk periyodu 25-15, ikinci periyodu 44-30, üçüncü periyodu 67-40 mağlup tamamlarken, maçtan da 89-63'lük skorla boynu bükük ayrıldı. Geçen hafta oynanan ve kaybedilen CSKA Moskova mücadelesinin molasında oyuncularına küfürler yağdıran ve gündeme oturan Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, bu kez farklı bir yol izledi. Tecrübeli çalıştırıcı takımının performansını beğenmeyerek, aldığı molada oyuncularına şöyle seslendi: "Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, biraz rica etsem savunma yapabilir misiniz?"