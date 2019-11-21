Yeni lider Bahçeşehir

BUGÜN NELER OLDU

FIBA Avrupa Kupası D Grubu'nda geçen hafta tur atlamayı garantileyen Bahçeşehir Koleji, dün lider CSM Oradea'yı 88-77 mağlup ederek zirveye oturdu. Kırmızı-beyazlılar, ilk periyodu 32-25 önde tamamladı. İkinci çeyreğe de 6-0'lık seriyle başlayan temsilcimiz, devreye 56-42 önde gitti. Bahçeşehir Koleji, Trae Golden'ın 3 sayılık basketleriyle üçüncü çeyrekte farkı 20 sayıya kadar çıkardı. Rumen ekibi yakaladığı hızlı sayılar ile bitime 5 dakika kala farkı 10'a düşürse de Bahçeşehir, Mangok'un bulduğu smaçlarla final periyoduna 62-58 üstün girdi. Mücadeleyi 88-77 kazanarak grubunda birinciliğe yükselen Bahçeşehir, Avrupa'da üst üste 3. galibiyetini aldı. Trae Golden, 30 sayıyla geceye damgasını vurdu. Diğer sonuçlar: Neptunas- Beşiktaş: 86-80, Gaziantep-Nizhny: 79-76, Tofaş-Umana Reyer Venezia: 73-80, Darüşşafaka-Badalona: 92-86, Groningen-Pınar kraşıyaka: 62-79.