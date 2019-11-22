CANLI | ASVEL - Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nin 10. maçında Fenerbahçe Beko, ASVEL'e konuk oluyor. 22.45'te başlayacak ve Astroballe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Damir Javor, Spiros Gkontas, Jordi Aliaga hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Maçtan notlar

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 maçta 8 mağlubiyet alan sarı lacivertliler 17. sırada bulunuyor. Son maçında evinde Anadolu Efes'e yenilen ASVEL ise bu sezon tek iç saha yenilgisini lacivert beyazlılar karşısında aldı. Turnuva tarihinde iki takım arasında 4 maç oynanırken bu maçların 3'ünden galip ayrılan taraf Fenerbahçe Beko oldu. İki takımı karşı karşıya getiren son maç 2009-10 sezonunda oynandı.

Sarı lacivertlilerde Nando De Colo, son 11 THY Avrupa Ligi maçında da çift haneli sayılarda skor üretti. De Colo, son 11 THY Avrupa Ligi maçının 10'unda en az 1 üç sayı isabeti buldu. Fransız yıldız, THY Avrupa Ligi'nde faul çizgisini son 14 ziyaretinde de hata yapmadı.



Ali Muhammed, THY Avrupa Ligi'nde kullandığı son 14 serbest atışta da isabet kaydetti.



Temsilcimizin ABD'li yıldızı Derrick Williams, son 7 THY Avrupa Ligi karşılaşmasının 6'sında da en az 1 üç sayılık isabet buldu. Williams, son 9 THY Avrupa Ligi maçının 8'inde en az 1 top çalmaya imza attı.

Nando De Colo, THY Avrupa Ligi'nde 22.0 verimlilik puanı ortalamasıyla ikinci sırada yer alıyor ve 20.9 sayı ortalamasıyla da ilk sırada bulunuyor.