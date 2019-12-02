Anadolu Efes evinde Galatasaray Doğa Sigorta'yı mağlup etti

Anadolu Efes, büyük bölümünde kontrolü elinde tuttuğu karşılaşmada Galatasaray Doğa Sigorta'yı 104-80 mağlup etti.

Lacivert beyazlılar bu sonuçla birlikte 9. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korudu. Sarı kırmızılılar ise 4. yenilgisini almış oldu.







Maça oldukça tempolu başlayan Anadolu Efes, hücumda etkili bir performans sergileyerek ilk çeyreği 28-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iki takım da yüksek tempoyu tercih ederken savunma performansları düşük kaldı. Soyunma odasına ev sahibi ekibin 54-46'lık üstünlüğüyle sona erdi. Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Krunoslav Simon skor yükünü sırtlayan isimler olurken Galatasaray'da Zach Auguste ve Tai Webster ön plana çıktı.

Galatasaray Doğa Sigorta ikinci yarının başında farkı eritse de Anadolu Efes çabuk toparlandı ve 6-0'lık hızlı bir seriyle kontrolü tekrar ele geçirdi (65-57). Lacivert beyazlılar Sertaç Şanlı ve Larkin'le skor bulmaya devam ederek farkı çift hanelere çıkarttı (74-63). Son çeyreğe de Anadolu Efesin 80-65'lik üstünlüğüyle girildi.





Galatasaray Doğa Sigorta son çeyreğin başında farkı eritmeye çalışsa da Ergin Ataman'ın erken gelen molası bunu engelledi (85-70). Kalan bölümde rotasyonda fazla süre alamayan genç oyuncularını kullanan Anadolu Efes, buna rağmen farkın kapanmasına izin vermedi ve maçtan 104-80 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.



